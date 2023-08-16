Врач Койнова назвала грибок одной из причин потрескавшихся пяток

Многие думают, что пятки трескаются исключительно у тех, кто ленится делать педикюр. На самом деле эта проблема может быть симптомом весьма неприятных заболеваний. То есть это не просто косметическим дефект, на который можно не обращать внимания. Почему появляются трещины на пятках и что с ними делать, объяснила врач-подолог Анжелика Койнова.

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Откуда берутся трещины на пятках

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Трещины на стопах — это линейные разрывы кожи. Появляются они, когда нарушен водный баланс: кожа слишком сухая или слишком влажная, объяснила Койнова.

В зависимости от того, где именно значительно повреждена кожа, можно заподозрить причину проблемы:

- повреждения в межпальцевых промежутках встречаются при заболеваниях щитовидной железы, сахарном диабете или грибковых поражениях;

- трещины на стопах бывают при деформациях стопы. Например, при плоскостопии основная нагрузка ложится на пятку, под сильным механическим воздействием кожа начинает постепенно разрушаться.

На здоровье стоп влияют и такие факторы, как:

- малоподвижный образ жизни;

- сидячая работа;

- ношение неправильной обуви.

Если причина потрескавшихся пяток — грибок, кожа на стопах будет грубая, натянутая, пересушенная. Она будет шелушиться, а наружный слой частично отслаиваться. Всё это может сопровождаться зудом и кровянистыми выделениями.

Как бороться с трещинами на стопах

ножные ванночки;

пилинги;

косметические увлажняющие средства;

ношение качественной, подходящей по размеру, соответствующей весу и нагрузкам обуви;

исключение длительного ношения обуви без задника (сабо, шлёпанцев, сланцев). Если трещины на пятках неглубокие, помогут избавиться от них:

Также с трещинами можно бороться с помощью пемзы и специальных пилок. Использовать их нужно не на влажную, а на сухую кожу, поделилась подолог в беседе с «Газетой.ru».

Как лечить плоскостопие

Из-за плоскостопия страдает не только кожа на пятках. Вообще это отнюдь не безобидная болячка, особенно если никак её не лечить, предупредил в беседе с «Секретом» к. м. н., заведующий отделением травматологии и ортопедии клиники «Мой медицинский центр» на Малой Конюшенной Дмитрий Савицкий.

усталость;

головную боль;

проблемы с позвоночником. Плоскостопие может вызывать:

А ещё оно мешает нормально ходить и затрудняет подбор обуви.

При этом это не такое уж редкое заболевание: оно есть у 85% женщин и 15% мужчин. Иногда это врождённая проблема, хотя диагностировать её в раннем возрасте сложно.

Приобретённое плоскостопие бывает, например, из-за травм. Но чаще всего встречается статическое приобретённое плоскостопие. Оно развивается на фоне малой подвижности или при чрезмерных нагрузках из-за лишнего веса или неправильной обуви.