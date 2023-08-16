Врач рассказала о цвете и вкусе слюны при серьезных заболеваниях

Изменение вкуса и цвета слюны может свидетельствовать о серьезных заболеваниях, таких как диабет или патологии почек и печени. Об этом предупредила гастроэнтеролог Брук Глессинг в беседе с HuffPost.

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Врач рассказала, что у здорового человека слюна обычно не имеет цвета и вкуса. Однако, по словам Глессинг, при изменении гормонального баланса, например, во время беременности, во рту может появиться металлический привкус. Также цвет и консистенция слюны меняются из-за пищи, лекарств, болезней зубов и десен.

Частой причиной металлического привкуса является дефицит витамина B12 из-за его воздействия на центральную нервную систему. Люди с проблемами почек и печени тоже могут ощущать металлический привкус во рту, так как в их крови накапливаются отходы, которые выделяются в том числе через слюну Брук Глессинг

Сладковатый привкус во рту, по словам Глессинг, может быть симптомом диабета, инфекционных заболеваний, а также поражения нервной системы из-за перенесенного ранее COVID-19 или инсульта.

Специалистка указала, что белый цвет слюны сигнализирует о бактериальной инфекции во рту, а красный — о болезни десен или наличии язв. Также о нарушениях в организме свидетельствует сухость во рту. По словам Глессинг, она возникает после приема некоторых лекарств, при сахарном диабете или синдроме Шегрена — хроническом воспалительном заболевании слезных и слюнных желез.