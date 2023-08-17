Врач рассказал, как спасти подавившегося человека за полторы минуты

Подавившийся человек может сам помочь себе, однако его время на спасение ограничено в рамках полутора минут. О техниках оказания помощи рассказала News.ru врач-профилактик Эвелина Овнанян.

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Сперва она рекомендует интенсивно покашлять, так как этот метод является защитной реакцией нашего организма на раздражитель. Но он поможет устранить лишь частичное перекрытие дыхательных путей.

"Категорически нельзя подавлять кашель и пытаться вытащить застрявшее пальцами. Если данный прием не помогает и вы чувствуете, что задыхаетесь, у вас есть полторы минуты, чтобы помочь себе уже другими способами", – добавляет специалист.

Есть и другой способ, который известен под названием "прием Геймлиха": нужно руку сжать в кулак, поставить его чуть выше пупка по направлению к животу большим пальцем. После на кулак положить другую руку и сделать пять резких надавливаний на себя и вверх.

Аналогичный эффект можно получить при следующем методе: отыскать узкую поверхность и опереться на нее таким образом, чтобы живот находился на линии перегиба, а следом навалиться на нее всем телом, расслабив ноги. Под давлением застрявший в дыхательных путях предмет вылезет.

Можно также наклониться вперед и, поддерживая рукой в районе живота, ударить пять-шесть раз себя между лопаток открытой ладонью. Однако, по словам врача, лучшим решением будет вызов скорой или же просьба о помощи у соседей.