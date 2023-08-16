Как распознать проблемы с сердцем: 5 скрытых признаков

Сердечно-сосудистые заболевания часто становятся причиной смерти взрослого населения. По данным ВОЗ, 16% всех смертей в мире приходится именно на болезни сердца. Сильная боль в груди — самый очевидный симптом проблем с сердцем. Однако некоторые признаки менее очевидные, а потому их часто игнорируют.

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Подробнее о скрытых признаках проблем с сердцем — в материале "Рамблера".

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Наросты на коже

Эти жировые наросты, которые принято называть ксантомами, как правило, свидетельствуют о повышенном уровне холестерина в организме. Ксантомы обычно возникают в области лодыжек и локтей. Исследования показали, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в три раза выше у людей с семейной гиперхолестеринемией — генетической предрасположенностью к повышенному уровню холестерина.

Кровоточащие десны

Согласно исследованиям, воспалительные заболевания десен часто связаны с болезнями сердца. Считается, что бактерии, которые находятся в полости рта, могут попадать в кровь и тем самым вызывать воспаление в сердце. Наличие заболеваний десен может также повысить вероятность инсульта.

Сильная усталость

Если повседневная деятельность вызывает чрезмерную усталость, то это может говорить об обструкции коронарной артерии, которая приводит к острому коронарному синдрому. Усталость может появиться за несколько месяцев до сердечного приступа и быть следствием снижения притока крови к сердцу.

Плохая сила хвата

Согласно исследованиям, то, насколько крепко вы можете сжимать предметы, свидетельствует о наличии или отсутствии проблем с сердцем. Способность сильно сжимать предметы указывает на то, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний не так высок. Однако само по себе улучшение силы хвата не снижает вероятность развития заболеваний такого типа.

Апноэ сна