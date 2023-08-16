Как распознать проблемы с сердцем: 5 скрытых признаков
Сердечно-сосудистые заболевания часто становятся причиной смерти взрослого населения. По данным ВОЗ, 16% всех смертей в мире приходится именно на болезни сердца. Сильная боль в груди — самый очевидный симптом проблем с сердцем. Однако некоторые признаки менее очевидные, а потому их часто игнорируют.
Подробнее о скрытых признаках проблем с сердцем — в материале "Рамблера".
Наросты на коже
Эти жировые наросты, которые принято называть ксантомами, как правило, свидетельствуют о повышенном уровне холестерина в организме. Ксантомы обычно возникают в области лодыжек и локтей. Исследования показали, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в три раза выше у людей с семейной гиперхолестеринемией — генетической предрасположенностью к повышенному уровню холестерина.
Кровоточащие десны
Согласно исследованиям, воспалительные заболевания десен часто связаны с болезнями сердца. Считается, что бактерии, которые находятся в полости рта, могут попадать в кровь и тем самым вызывать воспаление в сердце. Наличие заболеваний десен может также повысить вероятность инсульта.
Сильная усталость
Если повседневная деятельность вызывает чрезмерную усталость, то это может говорить об обструкции коронарной артерии, которая приводит к острому коронарному синдрому. Усталость может появиться за несколько месяцев до сердечного приступа и быть следствием снижения притока крови к сердцу.
Плохая сила хвата
Согласно исследованиям, то, насколько крепко вы можете сжимать предметы, свидетельствует о наличии или отсутствии проблем с сердцем. Способность сильно сжимать предметы указывает на то, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний не так высок. Однако само по себе улучшение силы хвата не снижает вероятность развития заболеваний такого типа.
Апноэ сна
Обратите внимание на то, останавливается ли у вас дыхание во время сна. Апноэ сна может привести к повышению артериального давления, нарушению сердечного ритма, инсультам и сердечной недостаточности. Когда храп сопровождается паузами в дыхании, то количество кислорода, которое поступает в мозг, снижается. В результате мозг посылает сигналы, которые заставляют сердце работать интенсивнее, чтобы активно разогнать кровь по телу. Это может привести к появлению проблем с сердцем.