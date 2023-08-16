Врач назвал месяц, когда начинается активность вируса гриппа

По словам врача-терапевта, кардиолога «СМ-Клиники» Рустема Османова, начало активности вируса гриппа отмечается в первом месяце зимы. Об этом сообщает газета «Известия».

© unsplash.com

«К наступлению Нового года и во время январских праздников, заболеваемость ОРВИ и гриппом замедляется», — прокомментировал специалист.

Он также советовал носить медицинскую маску, регулярно обрабатывать руки антисептиком и избегать рукопожатий, чтобы уберечься от заболевания.