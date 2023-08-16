Ринит: причины, лечение, профилактика
Насморк или ринит — распространенное заболевание, с которым сталкивался практически каждый.
Заложенность носа доставляет дискомфорт: дышать становится сложнее, а дыхание через рот пересушивает слизистую.
Виды ринита:
- Хронический ринит. Это постоянное заболевание, которое связано с индивидуальными особенностями или возникло как осложнение после вирусного ринита.
- Аллергический ринит. Возникает из-за попадания и распространения аллергенов. Это может быть пыль, шерсть животных, пыльца или другие аллергены.
- Острый ринит. Появляется на фоне ОРВИ и общего снижения иммунитета. Быстро развивается и может приводить к хронической форме.
Причины ринита
Заложенность носа чаще всего возникает на фоне других заболеваний — гриппа, простуды, ларингита и других болезней.
Эффективное лечение зависит от определения причин заболевания. Чтобы избежать осложнений, нужно определить возбудителя.
- Вирусные инфекции.
- Переохлаждение организма.
- Сниженный иммунитет.
- Аллергия.
- Химическое или токсическое поражение слизистой.
- Длительное использование препаратов с сосудосуживающим или сосудорасширяющим действием.
- Сухой воздух в помещении.
- Нарушение кровообращения в носу.
Лечение ринита
Лечение зависит от вида ринита. Часто назначают промывание носа раствором с морской водой, содой. В качестве медикаментозных методов назначают увлажняющие, противовоспалительные капли. При аллергическом рините назначают антигистаминные препараты, снимающие отек слизистой. Они способствуют освобождению носа и ускоряют выздоровление.
Профилактика ринита
Для профилактики ринита, как одного из симптомов ОРВИ можно поднимать иммунитет, избегать переохлаждений и обращаться к врачу при появлении первых симптомов болезни. Влажная уборка в помещении и регулярные прогулки на свежем воздухе также предотвращают ринит.