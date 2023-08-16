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Ринит: причины, лечение, профилактика

Насморк или ринит — распространенное заболевание, с которым сталкивался практически каждый.

Ринит: причины, лечение, профилактика
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Заложенность носа доставляет дискомфорт: дышать становится сложнее, а дыхание через рот пересушивает слизистую.

Виды ринита:

  1. Хронический ринит. Это постоянное заболевание, которое связано с индивидуальными особенностями или возникло как осложнение после вирусного ринита.
  2. Аллергический ринит. Возникает из-за попадания и распространения аллергенов. Это может быть пыль, шерсть животных, пыльца или другие аллергены.
  3. Острый ринит. Появляется на фоне ОРВИ и общего снижения иммунитета. Быстро развивается и может приводить к хронической форме.

Причины ринита

Заложенность носа чаще всего возникает на фоне других заболеваний — гриппа, простуды, ларингита и других болезней.

Эффективное лечение зависит от определения причин заболевания. Чтобы избежать осложнений, нужно определить возбудителя.

  1. Вирусные инфекции.
  2. Переохлаждение организма.
  3. Сниженный иммунитет.
  4. Аллергия.
  5. Химическое или токсическое поражение слизистой.
  6. Длительное использование препаратов с сосудосуживающим или сосудорасширяющим действием.
  7. Сухой воздух в помещении.
  8. Нарушение кровообращения в носу.

Лечение ринита

Лечение зависит от вида ринита. Часто назначают промывание носа раствором с морской водой, содой. В качестве медикаментозных методов назначают увлажняющие, противовоспалительные капли. При аллергическом рините назначают антигистаминные препараты, снимающие отек слизистой. Они способствуют освобождению носа и ускоряют выздоровление.

Профилактика ринита

Для профилактики ринита, как одного из симптомов ОРВИ можно поднимать иммунитет, избегать переохлаждений и обращаться к врачу при появлении первых симптомов болезни. Влажная уборка в помещении и регулярные прогулки на свежем воздухе также предотвращают ринит.

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