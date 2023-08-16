Ринит: причины, лечение, профилактика

Насморк или ринит — распространенное заболевание, с которым сталкивался практически каждый.

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Заложенность носа доставляет дискомфорт: дышать становится сложнее, а дыхание через рот пересушивает слизистую.

Виды ринита:

Хронический ринит. Это постоянное заболевание, которое связано с индивидуальными особенностями или возникло как осложнение после вирусного ринита. Аллергический ринит. Возникает из-за попадания и распространения аллергенов. Это может быть пыль, шерсть животных, пыльца или другие аллергены. Острый ринит. Появляется на фоне ОРВИ и общего снижения иммунитета. Быстро развивается и может приводить к хронической форме.

Причины ринита

Заложенность носа чаще всего возникает на фоне других заболеваний — гриппа, простуды, ларингита и других болезней.

Эффективное лечение зависит от определения причин заболевания. Чтобы избежать осложнений, нужно определить возбудителя.

Вирусные инфекции. Переохлаждение организма. Сниженный иммунитет. Аллергия. Химическое или токсическое поражение слизистой. Длительное использование препаратов с сосудосуживающим или сосудорасширяющим действием. Сухой воздух в помещении. Нарушение кровообращения в носу.

Лечение ринита

Лечение зависит от вида ринита. Часто назначают промывание носа раствором с морской водой, содой. В качестве медикаментозных методов назначают увлажняющие, противовоспалительные капли. При аллергическом рините назначают антигистаминные препараты, снимающие отек слизистой. Они способствуют освобождению носа и ускоряют выздоровление.

Профилактика ринита