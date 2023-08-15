4 причины закрывать окна в городе поплотнее

Жителям мегаполисов порой только и остается мечтать о том, чтобы вдохнуть полной грудью. Транспорт и промышленность активно загрязняют воздух. По данным ВОЗ, более 90% населения Земли вынуждено жить в районах с некачественным воздухом. Проблемы с экологией очень часто приводят к развитию различных заболеваний.

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Подробнее о том, как загрязненный воздух вредит организму человека, — в материале "Рамблера".

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Проблемы с сердцем и сосудами

Загрязнение воздуха очень часто ведет к появлению у человека сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, что мельчайшие частицы грязи попадают в организм через легкие, начинают перемещаться в кровотоке и препятствовать расслаблению и сужению кровеносных сосудов. Это повышает риск образования тромбов, а также становится причиной инсульта и инфаркта.

Кроме того, исследования показали, что загрязнение воздуха повышает риск развития сердечной аритмии даже у здоровых подростков. Их молодой организм обычно более чувствителен к выхлопным газам.

Болезни поджелудочной железы

В исследовании из журнала Lancet Planetary Health было обнаружено, что между появлением диабета и загрязнением воздуха существует взаимосвязь. Проанализировав данные 1,7 млн американцев без истории диабета, учены выяснили, что при воздействии воздуха, загрязненного на уровне от 5 до 10 мкг/м³, диабет развился у 21% участников. А если уровень загрязнения увеличивался до 11,9–13,6 мкг/м³, то болезнь появлялась уже у 24% жителей мегаполисов.

Когда воздух загрязняется, это сокращает выработку инсулина и вызывает воспаление. Глюкоза перестает превращаться в энергию, которая так важна человеку для того, чтобы все системы организма функционировали полноценно.

Негативное влияние на работу мозга

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что загрязнение воздуха значительно повышает риск развития деменции. Частицы PM2.5, которые находятся в воздухе, ускоряют наступление этого заболевания как минимум на 10 лет. Обычно PM2.5 попадают в организм в результате выбросов транспортных средств и газовых плит. Существует предположение, что частицы вызывают накопление в мозге аномальных белков, которые разрушают клетки и тем самым нарушают работу мозга.

Заболевания легких