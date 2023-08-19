Какие симптомы проявляются при цифровом слабоумии

Врачи уверяют, что постоянное использование смартфонов в повседневной жизни не приводит ни к чему хорошему. Прежде всего, страдает память человека. Статистические данные доказывают, что использование телефона и других гаджетов ослабляет память и даже может привести к цифровому слабоумию.

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Это — новый термин, который неврологи используют для людей, чей мозг пострадал после регулярного использования смартфона. По данным врачей, первые симптомы могут появиться уже в 30-35 лет. О том, какие симптомы указывают на наличие цифрового слабоумия, — в материале “Рамблера”.

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Симптомы начинают появляться из-за того, что человек не тренирует свой мозг. Ученые утверждают, что из-за использования смартфона в нем не образуются новые нейронные связи. Из-за этого в развитии начинается регресс.

Невозможность совершать простые вычисления в уме

Если вы привыкли всегда доставать калькулятор, чтобы делать простые вычисления, а теперь жить без него не можете, — это первый признак цифрового слабоумия. Мозг страдает не только из-за использования смартфона и просмотра коротких роликов в социальных сетях, но и при использовании других приложений. Для того, чтобы тренировать мозг, старайтесь чаще производить вычисления в уме. Так вы будете держать серое вещество в тонусе.

Плохая кратковременная память

Еще один симптом цифровой деменции — плохая кратковременная память. Ее симптомы заключаются в том, что человек забывает все то, что недавно узнал. Например, если вы познакомились с человеком и не помните его имя, забыли блюдо на завтрак, все это может быть симптомом цифрового слабоумия. Не стоит путать кратковременную память с рассеянностью и забывчивостью. Например, в пределах нормы забывать то, что вошло в вашу ежедневную рутину: закрытие двери на ключ, выключение утюга из розетки. Если вы часто возвращаетесь к этим действиям, это еще считается пределами нормы.

Потеря концентрации

Постоянное использование смартфона способствует потере концентрации. Чаще всего это касается работы. Например, вы незаметно для себя тянетесь за телефоном во время важного собрания. Такое же может происходить во время просмотра фильма. Вы неосознанно берете телефон, заходите в социальные сети и начинаете их листать. Такая потеря концентрации способствует разрушению нейронных процессов и может влиять на процесс мышления.