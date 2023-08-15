Кардиолог: в стрессовой ситуации сердце начинает работать в экстренном режиме

«К инфаркту может привести не только негативный стресс: испуг, ссора, гнев, переживания из-за трагического случая, выступление на публике. Причиной также может стать радостное событие — новость о крупном выигрыше в лотерее, победный гол любимой команды и так далее», — сказала Кулакова в беседе с сайтом «Москва 24».