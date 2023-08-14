3 болезни, незаметно губящие организм

Express: рак поджелудочной железы незаметно убивает организм. У этого недуга практически нет никаких ярких симптомов на ранних стадиях. Во многом из-за этого рак поджелудочной входит в список онкозаболеваний с самой низкой выживаемостью по версии британской благотворительной организации Pancreatic Cancer UK. Но есть ещё две распространённые неонкологические болезни, которые называют «тихими убийцами» организма.

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Рак поджелудочной. Как выявить

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Поджелудочная железа выполняет уникальную функцию — вырабатывает гормоны, которые «перевозят» глюкозу в клетки и балансирует уровень сахара в крови. Эти гормоны называются инсулин и глюкагон.

Многие слышали про панкреатит — воспаление поджелудочной. Иногда болезнь развивается в рак. Увы, первые признаки онкозаболевания мало кого заставляют быстро бежать на обследование, поэтому выживаемость у больных низкая. Вот какие признаки должны обеспокоить:

пожелтение кожи и белков глаз;

внезапная потеря веса;

диарея или запор;

симптомы расстройства желудка, такие как чувство вздутия живота.

Гастроэнтеролог Сергей Вялов также призвал обращать внимание на боли внизу спины. Дело в том, что поджелудочная находится не прямо под желудком, а сзади. Под желудком она оказывается только в положении лёжа, и тогда боль усиливается. При наклонах боль, наоборот, уменьшается.

Гипертония. Предвестник инсульта

Многие люди живут с высоким давлением и даже не подозревают об этом. А если и подозревают, то не придают этому состоянию серьёзного значения, ведь большую часть времени оно их не беспокоит.

Тем не менее гипертония весьма опасна, она считается предвестником самых разных сердечно-сосудистых заболеваний, а также инфарктов и инсультов. Вот по каким симптомам можно узнать у себя повышенное артериальное давление:

затуманенное зрение;

частые кровотечения из носа;

одышка;

боли в груди;

головокружение и головные боли.

И всё же самый верный и простой способ выявить проблемы с артериальным давлением, — это измерить его тонометром.

Сахарный диабет

Сердечные приступы и онкологические заболевания нередко вытекают из сахарного диабета. Конечно, у диабета есть свои симптомы, но на ранних этапах они носят «слишком общий характер», отмечает Национальная служба здравоохранения Великобритании.

Из-за этого многие люди болеют диабетом «в течение многих лет», даже не подозревая о недуге. Вот какие признаки должны насторожить:

постоянное чувство сильной жажды

мочеиспускания участились, стало чаще хотеться сходить в туалет ночью;

непроходящее чувство усталости;

потеря веса и потеря мышечной массы;

зуд вокруг полового члена или влагалища, частые приступы молочницы у женщин;

затуманенное зрение.