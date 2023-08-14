3 болезни, незаметно губящие организм
Express: рак поджелудочной железы незаметно убивает организм. У этого недуга практически нет никаких ярких симптомов на ранних стадиях. Во многом из-за этого рак поджелудочной входит в список онкозаболеваний с самой низкой выживаемостью по версии британской благотворительной организации Pancreatic Cancer UK. Но есть ещё две распространённые неонкологические болезни, которые называют «тихими убийцами» организма.
Рак поджелудочной. Как выявить
Поджелудочная железа выполняет уникальную функцию — вырабатывает гормоны, которые «перевозят» глюкозу в клетки и балансирует уровень сахара в крови. Эти гормоны называются инсулин и глюкагон.
Многие слышали про панкреатит — воспаление поджелудочной. Иногда болезнь развивается в рак. Увы, первые признаки онкозаболевания мало кого заставляют быстро бежать на обследование, поэтому выживаемость у больных низкая. Вот какие признаки должны обеспокоить:
- пожелтение кожи и белков глаз;
- внезапная потеря веса;
- диарея или запор;
- симптомы расстройства желудка, такие как чувство вздутия живота.
Гастроэнтеролог Сергей Вялов также призвал обращать внимание на боли внизу спины. Дело в том, что поджелудочная находится не прямо под желудком, а сзади. Под желудком она оказывается только в положении лёжа, и тогда боль усиливается. При наклонах боль, наоборот, уменьшается.
Гипертония. Предвестник инсульта
Многие люди живут с высоким давлением и даже не подозревают об этом. А если и подозревают, то не придают этому состоянию серьёзного значения, ведь большую часть времени оно их не беспокоит.
Тем не менее гипертония весьма опасна, она считается предвестником самых разных сердечно-сосудистых заболеваний, а также инфарктов и инсультов. Вот по каким симптомам можно узнать у себя повышенное артериальное давление:
- затуманенное зрение;
- частые кровотечения из носа;
- одышка;
- боли в груди;
- головокружение и головные боли.
И всё же самый верный и простой способ выявить проблемы с артериальным давлением, — это измерить его тонометром.
Сахарный диабет
Сердечные приступы и онкологические заболевания нередко вытекают из сахарного диабета. Конечно, у диабета есть свои симптомы, но на ранних этапах они носят «слишком общий характер», отмечает Национальная служба здравоохранения Великобритании.
Из-за этого многие люди болеют диабетом «в течение многих лет», даже не подозревая о недуге. Вот какие признаки должны насторожить:
- постоянное чувство сильной жажды
- мочеиспускания участились, стало чаще хотеться сходить в туалет ночью;
- непроходящее чувство усталости;
- потеря веса и потеря мышечной массы;
- зуд вокруг полового члена или влагалища, частые приступы молочницы у женщин;
- затуманенное зрение.
Сахарный диабет второго типа развивается, когда поджелудочная железа вырабатывает инсулин, но клетки организма перестают быть к нему чувствительными. Как распознать первые проблемы с чувствительностью к инсулину и не потерять драгоценное время — мы объясняли здесь.