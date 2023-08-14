Лишний вес может говорить об инсулинорезистентности

Сахарный диабет второго типа развивается, когда поджелудочная железа вырабатывает инсулин, но клетки организма перестают быть к нему чувствительными.

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Чаще всего всё начинается с лишнего веса, но бывает, что диабет ставят и стройным людям. Как распознать первые проблемы с чувствительностью к инсулину, рассказала врач-эндокринолог Дарья Ладыгина.

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Что такое инсулинорезистентность

Это состояние, когда клетки организма теряют чувствительность к инсулину. Инсулин — это гормон, который помогает сахару, то есть глюкозе, из пищи попадать к клеткам. Если клетки становятся резистентными (устойчивыми), то эта самая глюкоза накапливается в крови. У здоровых людей после еды уровень сахара сначала повышается, а потом постепенно падает. А у людей с инсулинорезистентностью этого не происходит.

Признаки инсулинорезистентности

Чёрный акантоз. Это кожная болезнь, для которой характерно потемнение и утолщение кожи в районе подмышек, паха, локтей и шеи. Иногда такой пигментации сопутствуют ещё и папилломы.

Лишний вес. Здесь, как объяснила врач, распознать проблему можно следующим образом:

1) если индекс массы тела более 25 кг/м2 (23 кг/м2 у азиатов);

2) если окружность талии более 80 см у женщин и 94 см у мужчин;

3) если количество жировой ткани у мужчин составляет более 20%, а у женщин более 28%.

Для того чтобы начать беспокоиться, достаточно поставить галочку хотя бы напротив одного пункта.

Рост стержневых тёмных волос у женщин в области сосков, белой линии живота, внутренней поверхности бёдер или на лице.

Подтвердить или опровергнуть наличие проблемы можно и с помощью лабораторных исследований.

Вот какие необходимы:

анализ на холестерин (при инсулинорезистентности триглицериды будут повышены, а полезный холестерин (ЛПВП) снижен);

анализ на уровень белка переносчика тестостерона (ГСПГ/СССГ). При неполадках с инсулином он будет снижен;

оценка инсулинорезистентности с помощью индексов (HOMA, QUICKI).

Инсулинорезистентность: причины развития

Врач отметила, что самая частая причина появления проблемы — лишний вес или нарушение соотношения жировой и мышечной тканей организма. Среди других факторов она назвала:

инфекционные болезни;

стресс;

приём лекарств (например, глюкокортикоидов, оральных контрацептивов);

мало спорта в жизни;

беременность;

старение.

Реже инсулинорезистентность развивается из-за выработки организмом антител к инсулину или его рецептору, почечной недостаточности, цирроза печени и других проблем.

Чем лечить инсулинорезистентность

Физическая активность. Не менее 150 минут в неделю нужно быть по-спортивному активным. Дело в том, что мышцы помогают справиться с глюкозой и без инсулина, то есть нагрузка на поджелудочную железу снижается;

Правильное питание. Врач посоветовала питаться разнообразно: 4–6 разных овощей в день,1–2 фрукта, цельнозерновые крупы и белок. Последний не должен быть одним лишь мясом — есть ещё рыба, молочка и соевые продукты.

Питание при диабете