Что делать, если вас покусала бешеная белка

Укус белки, зараженной бешенством, несет угрозу для всех, кто ступит на ее территорию. Инфекция угрожает жизням диких и домашних животных, но может стать опасной и для человека. Как понять, что на пути вам встретилось бешеное животное, узнала «Парламентская газета».

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По словам врача-эпидемиолога Геннадия Онищенко, у мелких млекопитающих данная инфекция встречается достаточно редко. Если же это произошло, то существенный признак того, что белка заражена бешенством, – любое нехарактерное поведение. Это может быть хождение кругами, летаргия, полный или частичный паралич либо необъяснимое бесстрашие.

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«Самое простое и безопасное определение, что с животным что-то не так и это именно бешенство, – когда, допустим, лиса появляется в населенном пункте средь бела дня, не интересуется курятником, а просто идет по тротуару или по дороге», – объяснил эксперт.

По словам Онищенко, укус можно назвать самым опасным вариантом контакта. Если вирус попадет на кожу человека, это тоже может быть достаточным, чтобы человек в течение инкубационного периода попал в больницу. Возбудитель проникает в организм через поврежденные слизистые, кожные покровы. Заражение животных смертельно опасной инфекцией возможно даже воздушно-капельным.

Онищенко пояснил, что если вас все-таки укусили, животное следует доставить на осмотр в ветучреждение. Несколько дней за ним ведется наблюдение – зверька выдерживают на карантине. Если через 10 дней он не погиб, то вакцинация не требуется. Если белку, лису либо енота доставить на исследование невозможно, то уколов не избежать. При укусе бешеного животного нужно сразу обратиться в медучреждение. Рана обрабатывается антисептиками, после этого проводится вакцинация сывороткой и антирабическим иммуноглобулином.