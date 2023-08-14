В России стали покупать больше препаратов для похудения
О росте продаж средств для похудения пишет “Коммерсант” со ссылкой на статистику DSM Group.
Согласно данным по фармотрасли, в первой половине 2023 года продажи выросли на 20,3%, до 1,5 млн упаковок.
На фоне ухода части западных средств закупают отечественные препараты, объёмы связаны с их способом применения — на курс требуется много пачек средства.
Часть препаратов вызывает чувство ложного насыщения, часть нарушает расщепление жиров. Эксперты связывают рост продаж с распространением ожирения и сезонностью.