В России стали покупать больше препаратов для похудения

О росте продаж средств для похудения пишет “Коммерсант” со ссылкой на статистику DSM Group.

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Согласно данным по фармотрасли, в первой половине 2023 года продажи выросли на 20,3%, до 1,5 млн упаковок.

На фоне ухода части западных средств закупают отечественные препараты, объёмы связаны с их способом применения — на курс требуется много пачек средства.