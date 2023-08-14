Врачи рассказали, как снизить риск сердечных патологий у детей

По словам заведующего приемно-диагностическим отделением Владимира Сибекова, наиболее частой причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у детей является осложнение после перенесенных вирусных или бактериальных инфекций — таких как грипп, ангина, скарлатина.

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На наличие сердечно-сосудистых заболеваний у детей указывают следующие симптомы: бледность кожи; посинение носогубного треугольника; быстрая утомляемость; одышка после подвижных игр, нередко и в покое; боль в груди, тахикардия (учащенное сердцебиение) и брадикардия (замедленный пульс); набухание яремных вен; повышенное артериальное давление.

При наличии этих симптомов специалисты назначают ЭКГ, ЭхоКГ, УЗДГ-исследования сосудов. При обнаружении патологии пациенту рекомендуют консультацию врача-кардиолога.

Заведующий отделением функциональной диагностики Тольяттинской городской детской клинической больницы Анатолий Чураков советует не медлить с обращением к врачу.

- Своевременное обращение к врачу при первых симптомах – лучший способ уберечь ребенка от развития сердечно-сосудистых заболеваний и минимизировать их последствия, - отмечает доктор.

Для профилактики болезней сердца и сосудов необходимы регулярное посещение педиатра, отказ от вредных привычек, рациональное питание, контроль массы тела, соблюдение режима дня и регулярные физические нагрузки. Однако спорт дает нагрузку на сердце. Прежде чем заняться каким-либо видом спорта, нужно проконсультироваться с кардиологом даже при отсутствии у ребенка проблем с сердцем.