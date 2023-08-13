Простатит: симптомы, причины, лечение
Простатитом называют воспалительное заболевание предстательной железы. Это одна из самых мужских болезней и проявляется болью или чувством дискомфорта в области малого таза и нарушениями мочеиспускания. Простатит сопровождается ухудшением качества половой жизни и может стать причиной бесплодия.
О том, какие симптомы сопровождают простатит, какие у него причины и чем лечить, — в материале "Рамблера". По словам врачей, спорт и сбалансированное питание могут минимизировать проявления простатита, но полностью избежать его не получится по причине устройства нашего организма и, своего рода, "расплата" за прямохождение.
Симптомы
Признаки простатита у мужчин зависят от формы заболевания. При острой форме характерны такие проявления:
- боль в пояснице, крестце, промежности
- учащенное или затрудненное мочеиспускание
- острая задержка мочи
- затруднение дефекации
- тонкая струя мочи
- повышение температуры
- озноб
- ухудшение общего самочувствия
Причины
Основная причина развития хронического простатита – застойные явления в малом тазу.
- К этому приводят бактерии, которые попадают в предстательную железу по мочеиспускательному каналу, по кровотоку, лимфе.
- Малоподвижный образ жизни, наличие в рационе жирной пищи и алкоголя.
- Отсутствие половых контактов или нерегулярность процесcа.
- Переохлаждения и сиженный иммунитет.
- Беспорядочная половая жизнь, способствующая развитию ифекций, передающихся половым путем (гонорея, трихомониаз, хламидиоз и других.
- Травмы органов и тканей малого таза.
Лечение
Лечением заболеваний предстательной железы занимается уролог. Обычно схема лечения простатита у мужчин включает препараты, воздействующие на возбудителя заболевания, а также препараты восстанавливающие мочеиспускание, анальгетики и противовоспалительные средства (обезболивающие).
- Лекарства от простатита также бывают в виде свечей и в форме инъекций. Они действуют быстрее, чем таблетированные препараты, поэтому иногда более предпочтительны. При гнойных осложнениях показана хирургическая операция, которую нужно сделать как можно скорее.
- Важно полностью закончить курс лечения, иначе заболевание будет рецидивировать и перейдет в хроническую форму.
Запущенный может привести к неприятным последствиям и осложнениям. Среди которых простатодиния – постоянные тазовые. Повышается риск возникновения острого каликулита и орхоэпидидимита. Из-за недомоганий снижается либидо и подвижность сперматозоидов, возникают проблемы с эрекцией.
Самыми грозными осложнениями считается нагноение семенных пузырьков и абсцесс. При отсутствии своевременного вмешательства гнойный процесс распространяется за пределы органа и представлять опасность для жизни.