$98.21+0.93107.97+0.82

Простатит: симптомы, причины, лечение

Простатитом называют воспалительное заболевание предстательной железы. Это одна из самых мужских болезней и проявляется болью или чувством дискомфорта в области малого таза и нарушениями мочеиспускания. Простатит сопровождается ухудшением качества половой жизни и может стать причиной бесплодия.

Простатит: симптомы, причины, лечение
© Unsplash

О том, какие симптомы сопровождают простатит, какие у него причины и чем лечить, — в материале "Рамблера". По словам врачей, спорт и сбалансированное питание могут минимизировать проявления простатита, но полностью избежать его не получится по причине устройства нашего организма и, своего рода, "расплата" за прямохождение.

Видео дня

Симптомы

Признаки простатита у мужчин зависят от формы заболевания. При острой форме характерны такие проявления:

  • боль в пояснице, крестце, промежности
  • учащенное или затрудненное мочеиспускание
  • острая задержка мочи
  • затруднение дефекации
  • тонкая струя мочи
  • повышение температуры
  • озноб
  • ухудшение общего самочувствия

Как вовремя распознать простатит

Причины

Основная причина развития хронического простатита – застойные явления в малом тазу.

  • К этому приводят бактерии, которые попадают в предстательную железу по мочеиспускательному каналу, по кровотоку, лимфе.
  • Малоподвижный образ жизни, наличие в рационе жирной пищи и алкоголя.
  • Отсутствие половых контактов или нерегулярность процесcа.
  • Переохлаждения и сиженный иммунитет.
  • Беспорядочная половая жизнь, способствующая развитию ифекций, передающихся половым путем (гонорея, трихомониаз, хламидиоз и других.
  • Травмы органов и тканей малого таза.

Лечение

Лечением заболеваний предстательной железы занимается уролог. Обычно схема лечения простатита у мужчин включает препараты, воздействующие на возбудителя заболевания, а также препараты восстанавливающие мочеиспускание, анальгетики и противовоспалительные средства (обезболивающие).

  • Лекарства от простатита также бывают в виде свечей и в форме инъекций. Они действуют быстрее, чем таблетированные препараты, поэтому иногда более предпочтительны. При гнойных осложнениях показана хирургическая операция, которую нужно сделать как можно скорее.
  • Важно полностью закончить курс лечения, иначе заболевание будет рецидивировать и перейдет в хроническую форму.

Запущенный может привести к неприятным последствиям и осложнениям. Среди которых простатодиния – постоянные тазовые. Повышается риск возникновения острого каликулита и орхоэпидидимита. Из-за недомоганий снижается либидо и подвижность сперматозоидов, возникают проблемы с эрекцией.

Самыми грозными осложнениями считается нагноение семенных пузырьков и абсцесс. При отсутствии своевременного вмешательства гнойный процесс распространяется за пределы органа и представлять опасность для жизни.

Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости