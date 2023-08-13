Простатит: симптомы, причины, лечение

Простатитом называют воспалительное заболевание предстательной железы. Это одна из самых мужских болезней и проявляется болью или чувством дискомфорта в области малого таза и нарушениями мочеиспускания. Простатит сопровождается ухудшением качества половой жизни и может стать причиной бесплодия.

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О том, какие симптомы сопровождают простатит, какие у него причины и чем лечить, — в материале "Рамблера". По словам врачей, спорт и сбалансированное питание могут минимизировать проявления простатита, но полностью избежать его не получится по причине устройства нашего организма и, своего рода, "расплата" за прямохождение.

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Симптомы

Признаки простатита у мужчин зависят от формы заболевания. При острой форме характерны такие проявления:

боль в пояснице, крестце, промежности

учащенное или затрудненное мочеиспускание

острая задержка мочи

затруднение дефекации

тонкая струя мочи

повышение температуры

озноб

ухудшение общего самочувствия

Причины

Основная причина развития хронического простатита – застойные явления в малом тазу.

К этому приводят бактерии, которые попадают в предстательную железу по мочеиспускательному каналу, по кровотоку, лимфе.

Малоподвижный образ жизни, наличие в рационе жирной пищи и алкоголя.

Отсутствие половых контактов или нерегулярность процесcа.

Переохлаждения и сиженный иммунитет.

Беспорядочная половая жизнь, способствующая развитию ифекций, передающихся половым путем (гонорея, трихомониаз, хламидиоз и других.

Травмы органов и тканей малого таза.

Лечение

Лечением заболеваний предстательной железы занимается уролог. Обычно схема лечения простатита у мужчин включает препараты, воздействующие на возбудителя заболевания, а также препараты восстанавливающие мочеиспускание, анальгетики и противовоспалительные средства (обезболивающие).

Лекарства от простатита также бывают в виде свечей и в форме инъекций. Они действуют быстрее, чем таблетированные препараты, поэтому иногда более предпочтительны. При гнойных осложнениях показана хирургическая операция, которую нужно сделать как можно скорее.

Важно полностью закончить курс лечения, иначе заболевание будет рецидивировать и перейдет в хроническую форму.

Запущенный может привести к неприятным последствиям и осложнениям. Среди которых простатодиния – постоянные тазовые. Повышается риск возникновения острого каликулита и орхоэпидидимита. Из-за недомоганий снижается либидо и подвижность сперматозоидов, возникают проблемы с эрекцией.