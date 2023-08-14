Врач: птичий грипп может привести к летальному исходу у человека
Врач из Уфы Глеб Глебов рассказал, чем опасен птичий грипп, стремительно распространяющийся в Уфимском районе Башкирии и ряде других регионов России.
По словам эксперта, вирус передается воздушно-капельным путем или через экскременты зараженной птицы, то есть при регулярной работе с птицами, например, на ферме или в подсобном хозяйстве.
Инкубационный период длится от 5 часов до 6 дней.
Инфекция сказывается на работе легких, вызывает бронхит, синусит и пневмонию.
По словам Глебова, риск смерти при этом заболевании тоже велик, если вовремя не обратиться ко врачу. Болезнь поражает легкие стремительно и может вызвать удушение.
Симптомы болезни схожи с симптомами простуды, поэтому выявить ее бывает сложно. Но стоит обратить внимание на отличительные симптомы — боль в мышцах, озноб, тошнота и рвота, а также повышение температуры тела до +38 градусов.