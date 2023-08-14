Врач: птичий грипп может привести к летальному исходу у человека

Врач из Уфы Глеб Глебов рассказал, чем опасен птичий грипп, стремительно распространяющийся в Уфимском районе Башкирии и ряде других регионов России.

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По словам эксперта, вирус передается воздушно-капельным путем или через экскременты зараженной птицы, то есть при регулярной работе с птицами, например, на ферме или в подсобном хозяйстве.

Инкубационный период длится от 5 часов до 6 дней.

Инфекция сказывается на работе легких, вызывает бронхит, синусит и пневмонию.

По словам Глебова, риск смерти при этом заболевании тоже велик, если вовремя не обратиться ко врачу. Болезнь поражает легкие стремительно и может вызвать удушение.