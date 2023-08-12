5 распространенных болезней, с которыми сталкиваются офисные работники

Раньше нам всегда казалось, что заболевают только люди, которые работают на опасных производствах. Однако даже в закрытом офисном пространстве сотрудники рискуют получить проблемы со здоровьем. Малоподвижный образ жизни порой плохо сказывается на организме.

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Подробнее о том, какие болезни грозят офисным работникам, — в материале "Рамблера".

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Боль в шее

Исследования показывают, что постоянная боль в шее у сотрудников офиса встречается гораздо чаще, чем у людей, которые работают в других пространствах. Кроме того, затраты работника, работодателя и общества в связи с этой проблемой обычно очень высокие. Так, в США работодатели ежегодно выплачивают более 7 миллиардов долларов своим сотрудникам, чтобы возместить их затраты на лечение боли в шее.

Обычно такие боли появляются, когда высота экрана компьютера находится не на уровне глаз сотрудника. Чтобы было удобно работать, приходится вытягивать или слишком часто наклонять шею.

Напряжение глаз

Когда глаза вынуждены часами смотреть на экран, они могут стать очень чувствительными, начать пересыхать или слезиться, а также просто болеть. Кроме того, зрение часто становится затуманенным. Чтобы глаза перестали так сильно перенапрягаться, можно попробовать увеличить шрифт в документе и регулярно делать перерыв. Например, попробуйте каждые полчаса смотреть на что-то вдалеке примерно минуту.

Головные боли

Головная боль может быть вызвана многими факторами: недостатком свежего воздуха, длительным пребыванием за экраном компьютера, неправильной осанкой. В исследованиях ее также связывают с повышенной тревогой, например из-за начальства, тяжелой усталостью, проблемами со сном, снижением уровня "хорошего" холестерина. Обязательно нужно делать перерывы во время работы. Раз в час сотруднику стоит отходить от рабочего места, чтобы немного пройтись по офису. Можно также выйти подышать свежим воздухом.

Синдром "компьютерной мыши"

Так неофициально называют синдрома карпального канала или запястный тоннельный синдром. Он возникает из-за того, что длительное время рука выполняет одинаковые движения в лучезапястном суставе при работе с компьютерной мышью. Чтобы предотвратить развитие этого синдрома, стоит выровнять положение рук: могут помочь специальные коврики для мыши с валиком.

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