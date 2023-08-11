Что такое псевдодеменция и кому она грозит

Деменция характеризуется нейродегенеративными расстройствами.

© РИА "ФедералПресс"

У человека могут быть когнитивные нарушения: изменения в речи и в концентрации внимания, забывчивость и трудности включения, но при этом ни о какой деменции не может идти речи.

«Доброкачественные когнитивные изменения часто являются симптомами различных психических нарушений. Так, например, при тревожных расстройствах существуют определенные расстройства памяти, речи и внимания. Также при депрессии бывает то, что называют псевдодеменцией. То есть действительно происходит забывчивость, трудности подбора слов, особенно ярко это проявляется при клинических депрессиях», – рассказал Мелехин журналистам aif.ru.

По его словам, проблемы с психологическим и нервным здоровьем влияют на изменения в когнитивных процессах – с помощью них человек улавливает информацию. Помимо этого, страдают функции усвоения и обработки информации. Мелехин посоветовал обращать внимание на то, нет ли проблем с концентрацией внимания, с переключаемостью и запоминанием речи. Нервная система может «тормозить» человека, если он переполнен эмоциями и переживаниями, добавил специалист.

«Псевдодеменция носит обратимый характер. Чаще всего встречается при таких расстройствах, как биполярное аффективное расстройство (БАР), шизофренический спектр расстройств, клинические формы депрессии, ряд некоторых расстройств личности, включая пограничные расстройства», – рассказал специалист.