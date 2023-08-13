Гайморовы пазухи – это парные воздухоносные полости, расположенные в верхней челюсти. Стенки гайморовой пазухи выстланы изнутри слизистой оболочкой, которая вырабатывает слизь.

Киста носовой пазухи представляет собой доброкачественное образование внутри пазухи, полость которой заполнена жидкостью. Обычно киста формируется вследствие нарушения оттока слизи из пазухи из-за воспаления.

Киста чаще всего бывает односторонней и иногда может достигать больших размеров, вызывая деформацию лицевых костей.

Заболевание диагностируется с помощью КТ или МРТ околоносовых пазух. Лечение заключается в хирургическом вскрытии кисты и восстановлении нормального оттока из пазухи.

Но кисту не во всех случаях необходимо удалять. Если пациент не чувствует дискомфорт, а размер новообразования не превышает допустимые нормы, то назначается консервативное лечение и наблюдение у ЛОРа.

Об этом рассказала в своем видео врач-отоларинголог Анастасия Кучма.