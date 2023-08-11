Чем опасно высокое кровяное давление в 30 лет

Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, является фактором риска развития различных заболеваний. В их числе сердечные приступы, инсульт, почечная недостаточность и др.

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Но даже если проблемы с сосудами не приводят к столь неприятным последствиям, они отражаются на самочувствии и проявляются в виде головных болей, повышенной утомляемости, бессонницы, потери аппетита и т.д.

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Кроме того, как недавно выяснили ученые, гипертония в молодом возрасте способна дать о себе знать через несколько десятилетий и отразиться на работе мозга. Подробности – в материале "Рамблера".

Эксперимент

Специалисты медицинского факультета Калифорнийского университета провели исследование, в котором приняли участие более 420 человек в возрасте 30 лет и старше. На протяжении нескольких лет авторы эксперимента следили за их здоровьем, уделяя особое внимание работе мозга, сердца и состоянию сосудов.

Целью было отследить любые происходящие с ними изменения и выявить, как они взаимосвязаны в долгосрочной перспективе. Для этого в том числе все испытуемые периодически направлялись на прохождение МРТ, которое давало наиболее точные ответы на все интересующие вопросы.

Результаты

По окончании эксперимента, благодаря полученным данным и проведенным на их основании подсчетам, ученые пришли к следующему выводу: высокое кровяное давление в возрасте 30 лет имеет прямую связь с ухудшением работы мозга в возрасте около 75 лет.

Так, у контрольной группы участников с гипертонией наблюдались значительно меньшие объемы мозга и худшая целостность белого вещества. Как объяснили ученые, оба указанных фактора значительно повышают риски развития слабоумия.

Примечательно, что результаты незначительно, но все же отличались в зависимости от пола. Такие негативные изменения мозга, как уменьшение объема серого вещества и лобной коры, были более явно выражены у мужчин. Специалисты медицинского факультета Калифорнийского университета предположили, что различия могут быть связаны с защитными свойствами эстрогена перед менопаузой.