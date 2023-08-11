Кто такой флеболог и чем он занимается

Флеболог - это специалист, который занимается диагностикой и лечением патологии венозной системы.

Разбираемся с врачом-флебологом, хирургом сети клиник "Семейная" Романом Моторовым, что это за специалист и чем он занимается. Подробнее - в материале "Рамблера".

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"В подавляющем большинстве случаев флеболог занимается лечением варикозной болезни нижних конечностей и малого таза, телеангиоэктазий и ретикулярных вен, тромбозов глубоких и поверхностных вен и различных проявлений венозной недостаточности, вплоть до трофических нарушений", - рассказал врач.

Помимо сбора анамнеза и осмотра, флеболог проводит ультразвуковое исследование, которое позволяет поставить точный диагноз и выполнить такой современный метод лечения варикозной болезни, как эндовенозная лазерная облитерация.

Согласно статистике, от варикоза страдают 25-33% женщин и 10-20% мужчин. В России официально зарегистрировано более 38 миллионов человек с данным диагнозом, из которых у 15% имеются трофические расстройства. Флеболог помогает избавиться от связанных с варикозом ограничений в течение нескольких недель. Это:

ограничения на тяжелые физические нагрузки, особенно те, которые связаны с повышением внутрибрюшного давления (спортзал и отягощения, подъем тяжелых предметов);

увеличение отечного синдрома при перегревании - пациентам с варикозом не рекомендуется ходит в сауны, бани и парные;

нарастание отека и повышение риска тромбозов из-за длительной статической нагрузки и гиподинамии;

ухудшение состояния на фоне беременности и последующих родов;

повышение риска тромбозов при приеме ормонозаместительной терапии.

"Если же речь идет об эстетической проблеме, сосудистые звездочки, то избавление от них позволит улучшить не только внешний вид, но и благоприятно сказывается на эмоциональном фоне человека", - объяснил медик.