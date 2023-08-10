Продукты, которые ухудшают симптомы астмы

Астма — хроническое заболевание, которое проявляется преимущественно в детском возрасте. Однако может появиться и в более взрослом из-за аллергии и слабого иммунитета.

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Среди симптомов астмы отмечают приступы удушья, боль в груди, кашель и одышка, а также хрипы. Ученые выяснили, что их может усугублять не только аллергия и физические нагрузки, но и питание. О продуктах, которые провоцируют приступы астмы, — в материале “Рамблера”.

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Эксперты из Франции опубликовали материал в журнале Thorax, где рассказали о своем исследовании. Они выявили продукты, из-за которых симптомы могут стать хуже. В исследовании участвовало тысяча человек из Франции. На протяжении десяти лет ученые следили за изменениями в их здоровье — с 2013 по 2023 годы. Половина испытуемых страдали от астмы.

Ученые следили за изменениями в их здоровье, приступами астмы, а также рационом и образом жизни. Они пришли к выводу, что питание может влиять на частоту и силу приступов. Чаще всего это было связано с продуктами, состоящими из переработанного мяса.

Эксперты пришли к выводу, что при употреблении более, чем четырех порций обработанного мяса за неделю, приступы астмы учащались. Также это сопровождалось тяжелым дыханием, сдавленностью в груди и удушьем. За одну порцию переработанного мяса они считали два куска ветчины, салями, а также одну сосиску. Четыре сосиски и восемь кусков салями были критичными для астматиков и провоцировали новые симптомы.

При этом сами авторы исследования отмечают, что мокончательно не доказали связь переработанного мяса и осложнения приступов астмы. Они предполагают, что ситуация усугубляется из-за консерванта нитрита. Он вредит дыхательным путям, поэтому может провоцировать приступы удушья.

Нитрит используется для консервации сосисок, колбасы, бекона, ветчины и сосисок. Как правило он необходим для копчения, соления и маринования в качестве консерванта. Доказано, что нитрит в больших количествах вызывает в организме человека кислородное голодание, нарушает работу ЖКТ и может способствовать появлению онкологии, вызывая воспаление в кишечнике.