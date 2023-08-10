Какие долгосрочные последствия ждут гипертоников

Согласно оценкам ВОЗ, гипертонией страдает больше миллиарда людей на всей планете в возрасте от 30 лет. Из них 46% не подозревают у себя наличие гипертонии, так как не следят за своим артериальным давлением.

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На самом деле, у гипертонии есть много последствий. Помимо стенокардии, существует риск инфаркта, сердечной недостаточности и аритмии. Однако есть более неожиданные долгосрочные последствия. О них — в материале “Рамблера”.

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Ученые из кардиологической ассоциации опубликовали в журнале Hypertension исследование, в котором рассказали о долгосрочных последствиях гипертонии, появляющихся не сразу.

Исследователи из Австралии и Китая изучили структуру мозга людей, страдающих гипертонией. Они проводили анализы здоровья людей с гипертонией и тех, кому диагноз не был диагностирован. Сначала проводились первичные исследования, а потом мозг изучали с помощью МРТ. Изучение мозга проводилось в период с 2006 по 2019 год.

Результаты показали, что у тех людей, которым гипертонию диагностировали в более раннем возрасте — до 55 лет, мозг уменьшался с течением времени. Чем раньше было поставлено заболевание, тем меньше становился мозг. Ученые пояснили, что такое последствие может быть связано с работой сосудов — чем выше давление, тем сильнее они сужаются. Кровь поступает в мозг в гораздо меньших объемах, из-за чего он уменьшается.

Еще одно долгосрочное последствие — серьезный риск появления деменции. О связи высокого давления и старческого слабоумия ученые знали давно, но сейчас они исследовали возраст постановки диагноза. Выяснилось, что возраст постановки диагноза влиял на тяжесть деменции. Так, у тех пациентов, кому гипертонию поставили в возрасте от 35 до 44 лет, риск деменции возрастал до 69%. Если диагноз был выявлен в возрасте от 45 до 54 лет, риск опускался до 45%.