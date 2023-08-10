Волгоградцам напомнили о том, как не заболеть мышиной лихорадкой
Сотрудники регуправления Роспотребнадзора сообщили, что ежегодно на территории Волгоградской области фиксируются единичные случаи заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС).
ГЛПС относится к природно-очаговой вирусной инфекции, которая сопровождается поражением почек и кровеносных сосудов, а также интоксикацией организма.
Источником инфекции обычно бывают мышевидные грызуны. Заразиться можно при непосредственном соприкосновении с грызунами или предметами, загрязненными их выделениями. Также вирус может попасть в организм через дыхательные пути вместе с пылью или через пищу, которая была заражена мышами.
К основным симптомам проявления заболевания относится резкое повышение температуры до +38…+40 градусов, головная боль, тошнота, ломота, озноб, дискомфорт в области поясницы и живота, снижение остроты зрения. В исключительных случаях развитие инфекции может привести к смерти.
Специалисты отмечают, что больной человек не опасен для других людей, так как он не является источником инфекции.
Основной мерой профилактики заболевания является борьба с грызунами, а также действия, нацеленные на предохранение от взаимодействия с ними и продуктами их жизнедеятельности.
При первых симптомах заболевания необходимо срочно обратиться за помощью к медикам.