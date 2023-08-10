Как не заболеть мышиной лихорадкой

Сотрудники регуправления Роспотребнадзора сообщили, что ежегодно на территории Волгоградской области фиксируются единичные случаи заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС).

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ГЛПС относится к природно-очаговой вирусной инфекции, которая сопровождается поражением почек и кровеносных сосудов, а также интоксикацией организма.

Источником инфекции обычно бывают мышевидные грызуны. Заразиться можно при непосредственном соприкосновении с грызунами или предметами, загрязненными их выделениями. Также вирус может попасть в организм через дыхательные пути вместе с пылью или через пищу, которая была заражена мышами.

К основным симптомам проявления заболевания относится резкое повышение температуры до +38…+40 градусов, головная боль, тошнота, ломота, озноб, дискомфорт в области поясницы и живота, снижение остроты зрения. В исключительных случаях развитие инфекции может привести к смерти.

Специалисты отмечают, что больной человек не опасен для других людей, так как он не является источником инфекции.

Основной мерой профилактики заболевания является борьба с грызунами, а также действия, нацеленные на предохранение от взаимодействия с ними и продуктами их жизнедеятельности.