Болезни, которые способны притворяться деменцией

Психолог Мелехин: признаки деменции встречаются у людей в депрессии
Психолог Мелехин: признаки деменции встречаются у людей в депрессии. В этом случае говорят о псевдодеменции. Это состояние, при котором признаки деменции у человека есть, а самой болезни нет. Что с этим делать, рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.
Признаки псевдодеменции
Псевдодеменцией называют состояние, когда по всем параметрам у человека нет нейродегенеративных расстройств, но когнитивные нарушения есть. Насторожить должны такие симптомы:
- забывчивость;
- изменения в концентрации внимания;
- трудности включения;
- речевые изменения.
Когда возникает псевдодеменция
По словам Мелехина, нарушения когнитивных и исполнительных функций могут появляться на фоне проблем, связанных с психологическим и нервным здоровьем.
Например, при тревожных расстройствах могут проявиться проблемы с памятью, вниманием и речью. А для клинической депрессии характерны забывчивость и трудности с подбором слов.
Чаще всего псевдодеменция встречается:
- при биполярном аффективном расстройстве;
- шизофреническом спектре расстройств;
- клинической форме депрессии;
- пограничном и некоторых других расстройствах личности;
- астенических и неврастенических нарушениях;
- посттравматическом стрессовом расстройстве.
Как лечить псевдодеменцию
Хорошая новость в том, что псевдодеменция носит обратимый характер. Однако самостоятельно справиться с ней сложно, предупредил психолог в разговоре с «Аргументами и фактами».
То есть если вы заметили изменения речи, памяти, концентрации внимания, трудности подбора слов, предложений, путаницу и вязкость в речи, надо обратиться к врачу и клиническому психологу за точным диагнозом.
Можно ли вылечить деменцию
Самая частая причина деменции во всём мире — болезнь Альцгеймера. На неё приходится до 60–70% случаев. Она проявляется в первую очередь нарушением памяти, а позднее могут присоединяться другие симптомы: ухудшение речи, сложности с уходом за собой и так далее, рассказывала «Секрету» врач-невролог, заведующая лечебно-диагностическим отделением Клиники нервных болезней Сеченовского университета Татьяна Насонова.
Сейчас когнитивные нарушения при болезни Альцгеймера лечат хорошо. С деменцией дела обстоят сложнее. Диагноз «деменция», по словам врача, ставится, когда нарушения становятся выраженными. Например, пациенту сложно выполнить простые бытовые действия: приготовить еду, достать её из холодильника, разложить, нарезать, включить плиту.
Очень важно диагностировать проблемы с когнитивными функциями именно на лёгкой и умеренной стадии, отметила эксперт. Даже при деменции, но в лёгкой форме, можно замедлить прогрессирование заболевания.