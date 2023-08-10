Болезни, которые способны притворяться деменцией

Психолог Мелехин: признаки деменции встречаются у людей в депрессии. В этом случае говорят о псевдодеменции. Это состояние, при котором признаки деменции у человека есть, а самой болезни нет. Что с этим делать, рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.

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Признаки псевдодеменции

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Псевдодеменцией называют состояние, когда по всем параметрам у человека нет нейродегенеративных расстройств, но когнитивные нарушения есть. Насторожить должны такие симптомы:

забывчивость;

изменения в концентрации внимания;

трудности включения;

речевые изменения.

Когда возникает псевдодеменция

По словам Мелехина, нарушения когнитивных и исполнительных функций могут появляться на фоне проблем, связанных с психологическим и нервным здоровьем.

Например, при тревожных расстройствах могут проявиться проблемы с памятью, вниманием и речью. А для клинической депрессии характерны забывчивость и трудности с подбором слов.

Чаще всего псевдодеменция встречается:

при биполярном аффективном расстройстве;

шизофреническом спектре расстройств;

клинической форме депрессии;

пограничном и некоторых других расстройствах личности;

астенических и неврастенических нарушениях;

посттравматическом стрессовом расстройстве.

Как лечить псевдодеменцию

Хорошая новость в том, что псевдодеменция носит обратимый характер. Однако самостоятельно справиться с ней сложно, предупредил психолог в разговоре с «Аргументами и фактами».

То есть если вы заметили изменения речи, памяти, концентрации внимания, трудности подбора слов, предложений, путаницу и вязкость в речи, надо обратиться к врачу и клиническому психологу за точным диагнозом.

Можно ли вылечить деменцию

Самая частая причина деменции во всём мире — болезнь Альцгеймера. На неё приходится до 60–70% случаев. Она проявляется в первую очередь нарушением памяти, а позднее могут присоединяться другие симптомы: ухудшение речи, сложности с уходом за собой и так далее, рассказывала «Секрету» врач-невролог, заведующая лечебно-диагностическим отделением Клиники нервных болезней Сеченовского университета Татьяна Насонова.

Сейчас когнитивные нарушения при болезни Альцгеймера лечат хорошо. С деменцией дела обстоят сложнее. Диагноз «деменция», по словам врача, ставится, когда нарушения становятся выраженными. Например, пациенту сложно выполнить простые бытовые действия: приготовить еду, достать её из холодильника, разложить, нарезать, включить плиту.