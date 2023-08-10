5 расстройств психики, которые вы найдете у знакомых и соседей

Разумеется, это далеко не единственное исследование подобного характера. В более ранних научных работах учёные выделили 11 наиболее распространенных психических расстройств. С огромной долей вероятности в вашем кругу общения есть люди примерно с половиной диагнозов из нижеприведённого списка.

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Примечательно, что ментальные расстройства по степени изученности едва ли наберут 1/10 от таковой касаемо физических заболеваний. Дело в том, что серьёзный подход к психическому здоровью появился не так давно: раньше считалось, что подобные хвори — это ерунда. Соответственно, расстройства можно условно разделить на «медийные» — например, депрессию, к которой, наконец, стали относиться без шуток — и «немедийные», коих, разумеется, гораздо больше.

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Это первая часть большого материала об относительно «медийных» расстройствах. В статье рассказываем, в чём проявляется конкретное расстройство и какие методы лечения применяются врачами.

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)

Распространенность в каждой конкретной стране зависит исключительно от факторов и особенностей, касающихся, собственно, жизни в конкретной местности. Чаще всего диагноз ПТСР ставят жителям территорий, где регулярно возникают ли долгое время продолжались вооружённые конфликты, и чем они глобальнее, тем больше страдающих ПТСР людей. Но это условие вовсе необязательно: достаточно любого тяжёлого травмирующего опыта, который выходит за рамки повседневности. Это может быть насилие, изнасилование, смерть близкого человека, свидетельство катастрофы с жертвами — словом, всё, на что психике может не хватить ресурса.

При ПТСР воспоминания о травмирующем опыте преследуют человека постоянно, он переживает этот опыт снова и снова, видит кошмары, всё напоминает ему о случившемся. Не помогает ни смена обстановки, ни новый круг общения, а малейший триггер (например, громкий звук) заставляет разум терять контроль над телом. Пример: пообщайтесь с жителями тех регионов РФ, которые подвергаются регулярным обстрелам. Даже прибыв на новое место, в безопасность, эти люди еще очень долгое время реагируют на любой шум, будь то взрыв петарды, гул самолета или громкий выхлоп авто.

ПТСР лечат преимущественно травмо-фокусированной когнитивно-поведенческой психотерапией. Есть и другие способы, но этот наиболее эффективен. По назначению врача человеку также могут прописать антидепрессанты.

Биполярное аффективное расстройство (БАР)

Больше полупроцента от всего населения планеты страдают этим расстройством. Оно проявляется в резких «качелях» с состояния депрессии до неадекватного возбуждения вплоть до мании и наоборот.

На стадии мании человек испытывает невероятно сильный эмоциональный подъем и бурную энергию, которую некуда девать. Мысли проносятся молниеносным потоком, речь стремительная, сложно сидеть на месте, пропадает сон, кипит жажда деятельности — при этом быть работоспособным в этом состоянии практически невозможно. «Бонусы» — резко повышенная раздражительность и неконтролируемое желание двигаться.

В состоянии мании человеку кажется, что ему всё по плечу, что проблем для него не существует, а любая идея гениальна. Полностью отсутствует критическое мышление, поэтому в мании человек может совершать откровенно глупые поступки: вкладывать деньги и проекты, которые очевидно обречены на провал, кредитоваться на большие суммы денег, чтобы открыть бизнес, имея только идею без намёка на план.

Похожее, но менее опасное состояние — гипомания. Симптомы те же самые, но при этом человек сохраняет адекватность.

Депрессивная стадия — полная противоположность мании. При этом симптоматика часто отличается от типичной депрессии, например, сохраняется аппетит. Тем не менее, в остальном состояние чрезвычайно малоприятно: выраженная апатия, гнетущие вялые мысли, непреодолимое чувство усталости даже после полноценного сна — вплоть до того, что человек не в силах встать.

БАР, к сожалению, не лечится. Единственное, что можно сделать — медикаментозным путём минимизировать пиковые состояния и увеличить «нормальные» периоды. Возможен приём антидепрессантов в депрессивных стадиях, но очень осторожно и под тщательнейшим наблюдением врача.

Расстройства пищевого поведения

Это целая группа психических расстройств, которая включает в себя приступообразное переедание, нервную анорексию и нервную булимию. Женская часть населения подвержена этим недугам существенно чаще, чем мужская.

Приступообразное переедание полностью соответствует своему названию. При этом расстройстве человек эпизодически может бесконтрольно есть, причём в количествах, существенно превышающих собственную норму. Остановиться есть самостоятельно невозможно, более того, не всё, что поедается, может быть пригодно для употребления в пищу. Приступы возникают раз-два в неделю, и при переедании сопутствует чувство вины и отвращение к себе.

Нервная булимия полностью повторяет симптомы переедания, но дополняется чувством ненависти к своему телу, а конкретно весу и объёму/форме, вследствие чего человек хочет компенсировать переедание эпизодами голодания, либо приёмом слабительных и мочегонных препаратов (но чаще просто вызывая рвоту сразу после приёма пищи).

Анорексия — это булимия наоборот, расстройство с неадекватной озабоченностью своим весом, только сюда добавляется крайне невысокий индекс массы тела. Анорексики могут выглядеть как живые скелеты.

Психотерапия — то, что помогает в этих случаях. Как правило, эффективнее всего справляются специалисты, у которых конкретный профиль — работа с людьми с расстройствами пищевого поведения. Поможет также консультация диетолога и в особых случаях медикаментозное вмешательство.

Кроме того, человек с расстройством пищевого поведения часто страдает и от депрессии, тревожных расстройств или биполярного расстройства. Их уже лечат антидепрессантами и другими лекарствами.

Пограничное расстройство личности (ПРЛ)

Это эмоциональная неустойчивость — состояние, когда импульсивность достигает патологического состояния, а контролировать эмоции не получается вообще.

Кроме того, что человек реагирует на любые события неадекватно гиперболизировано, его эмоции не задерживаются надолго и очень стремительно сменяют друг друга. Это похоже на БАР с той разницей, что при пограничном расстройстве личности смена состояния не носит цикличный характер, а является реакцией на конкретную ситуацию.

Люди с ПРЛ достаточно ранимы и страдают серьёзными проблемами с самооценкой — её может пошатнуть буквально что угодно. Кроме того, в числе сопутствующих симптомов неадекватный страх остаться в одиночестве.

Поведенческая психотерапия — единственный эффективный вариант избавиться от расстройства. В тяжёлых случая добавляется медикаментозная поддержка в виде антипсихотиков и нормотимиков.

Паническое расстройство

Панические атаки — весьма распространённая проблема у людей. Они представляют собой приступы неконтролируемого, иррационального страха, на фоне которых человеку кажется, что он вот-вот умрёт. Приступы сопровождаются отчётливыми физическими ощущениями: тахикардией, болью в области сердца, повышенной потливостью и одышкой.

Характерно, что панические атаки могут возникать у полностью здоровых людей. Триггером обычно становится сильный стресс или алкогольные напитки. Однако это случается достаточно редко, при том, что у подверженных паническому расстройству приступы могут возникать чуть ли не каждый день.