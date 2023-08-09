Как распознать заражение организма паразитами

То, о чем обычно не говорят, пожалуй, самое неприятное и страшное для каждого человека – это подцепить паразита. Речь не о клещах, которые, конечно же, тоже смертельно опасны для человека, а о самых настоящих плоских, ленточных и круглых червях, гельминтах, которые могут размножаться и жить в теле человека. Медики относят внедрение паразитов к инвазивным инфекционным заболеваниям. Одни паразиты при попадании внутрь тела используют ресурсы человеческого организма для полного жизненного цикла, для других человек является промежуточным звеном, необходимым для одного из этапов жизненного цикла. О том, как защитить себя от этих существ, «Вестям Подмосковья» рассказала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

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Внутрь человеческого организма паразиты попадают бытовым или фекально-оральным путем – через немытые овощи и фрукты, грязную воду, зараженные предметы обихода. То есть основной причиной заражения является несоблюдение правил гигиены, объясняет врач. «Столкнуться с инвазионными болезнями может любой, в группе повышенного риска прежде всего дети и владельцы домашних животных. Заразиться могут и любители тартара и суши – блюд, в которых используется мясо или рыба, не прошедшие термическую обработку», – поясняет специалист.

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При этом распознать заражение паразитами бывает непросто, так как специфических признаков, которые указывают на их присутствие, не существует, указывает эксперт. Среди симптомов, указывающих на нахождение в организме червей, врач называет беспричинную сильную усталость, боли в животе, диарею, тошноту и рвоту, потерю веса и снижение аппетита, возникновение аллергии, которая ранее не наблюдалась, и длительную температуру, которая может не превышать 37 градусов. При этом человек может чувствовать себя плохо не постоянно, а периодами, что связано с циклами размножения паразитов.

Точно определить заболевание и поставить точный диагноз может только врач – самолечение в данном случае полностью исключено. Необходимо обратиться к специалисту и сдать лабораторные анализы по диагностике паразитарных заболеваний. По результатам анализов врач назначит лечение, а также, в зависимости от ситуации, может назначить и другие обследования.

«Игнорировать ухудшение самочувствия и признаки, указывающие на паразитарную инфекцию, не стоит. В запущенных случаях гельминтов может стать так много, что они могут повлиять на течение хронических заболеваний или, например, перекрыть просвет кишечника, вызвав непроходимость. В последнем случае требуется оперативное вмешательство», – отмечает Ольга Малиновская.