Признаки того, что ваш близкий человек страдает анорексией

Анорексия — серьёзное расстройство пищевого поведения, обладающее опасными последствиями для здоровья. Однако раннее обнаружение может способствовать своевременной помощи и лечению. Эксперты выделили несколько тревожных звоночков.

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1. Отказ от ужинов. Люди с анорексией часто могут избегать ужинов или приглашений на общественные мероприятия, чтобы ограничивать потребление калорий.

2. Быстрое опьянение из-за пустого желудка и быстрого всасывания алкоголя.

3. Истончение и выпадение волос из-за нехватки необходимых питательных веществ в организме. Организм переходит в кризисный режим, пытаясь удержать запасы энергии.

4. Одержимость фитнес-целями и выполнение многочасовых тренировок для потери веса и сжигания как можно больше калорий.

5. Ношение дополнительных слоёв одежды, чтобы скрыть своё тело или чувствовать себя теплее. При анорексии человек быстрее замерзает из-за отсутствия жира в организме.

6. Частые перепады настроения, депрессия, тревожность и раздражительность. Это может быть связано с физическими и эмоциональными последствиями болезни.