Как выбрать подушку для сна: видео
Некачественная или неподходящая по размерам и жесткости подушка может нанести серьезный вред вашему здоровью.
Во время сна на неправильной подушке изгиб шеи и позвоночника нарушается. Это приводит к постоянному напряжению мышц и связок, что впоследствии может стать причиной остеохондроза, сколиоза, протрузии межпозвонковых дисков и других проблем с позвоночником.
Выбор подушки зависит от того, в какой позе человек обычно
спит – на спине, на животе или на боку.
Если вы спите преимущественно на спине, лучше выбрать подушку средней толщины и плотности, которая будет поддерживать изгиб шеи. Оптимальная высота такой подушки – около 10 см.
Людям, которые спят на животе, подойдет более тонкая и мягкая подушка. Она должна быть достаточно плоской, чтобы голова не запрокидывалась назад.
Для сна на боку лучше подходит высокая подушка средней плотности. Она должна заполнять пространство между плечом и головой, поэтому оптимальная высота такой подушки около 12-15 см.
Помните, что ортопедическая подушка должна не только соответствовать вашей позе сна, но и индивидуальным особенностям, например, наличию проблем с шеей или спиной. Поэтому, выбирая подушку, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
Об этом рассказал в своем видео врач-остеопат Иван Шарапов.
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