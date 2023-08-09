Некачественная или неподходящая по размерам и жесткости подушка может нанести серьезный вред вашему здоровью.

Во время сна на неправильной подушке изгиб шеи и позвоночника нарушается. Это приводит к постоянному напряжению мышц и связок, что впоследствии может стать причиной остеохондроза, сколиоза, протрузии межпозвонковых дисков и других проблем с позвоночником.

Выбор подушки зависит от того, в какой позе человек обычно

спит – на спине, на животе или на боку.

Если вы спите преимущественно на спине, лучше выбрать подушку средней толщины и плотности, которая будет поддерживать изгиб шеи. Оптимальная высота такой подушки – около 10 см.

Людям, которые спят на животе, подойдет более тонкая и мягкая подушка. Она должна быть достаточно плоской, чтобы голова не запрокидывалась назад.

Для сна на боку лучше подходит высокая подушка средней плотности. Она должна заполнять пространство между плечом и головой, поэтому оптимальная высота такой подушки около 12-15 см.

Помните, что ортопедическая подушка должна не только соответствовать вашей позе сна, но и индивидуальным особенностям, например, наличию проблем с шеей или спиной. Поэтому, выбирая подушку, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Об этом рассказал в своем видео врач-остеопат Иван Шарапов.