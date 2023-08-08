Кардиолог рассказал, как жара влияет на гипертоников

В жаркую погоду организм человека теряет избыточное количество жидкости с потом и дыханием, что приводит к увеличению числа инсультов и инфарктов миокарда, а также повышению артериального давления. Об этом Pravda.Ru рассказал кардиолог, военный врач, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев.

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По его словам, в группе риска находятся люди старше 60 лет, беременные, а также те, у кого есть гипертония или сахарный диабет. Эксперт пояснил, что кровь в жару сгущается, поэтому происходит резкое ухудшение доставки кислорода, питательных веществ, микроэлементов и витаминов ко всем органам и системам организма.

«В первую очередь страдают от этого головной мозг и сердце, миокард. То есть включается порочный круг: сердце хуже работает, а раз текучесть крови ухудшается, то, следовательно, сердце вынуждено затрачивать большее количество энергии, чтобы продавливать эту кровь через капилляры и сосуды, и это приводит к подъему, повышению артериального давления», — пояснил Хорошев.