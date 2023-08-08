На какие проблемы со здоровьем указывает выпадение волос

Потеря волос происходит по разным причинам. Волоски с головы могут выпадать из-за неправильного ухода, но иногда на процесс облысения влияют сбои в организме.

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Подробнее о том, какие проблемы со здоровьем вызывают выпадение волос, — в материале "Рамблера".

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Андрогенетическая алопеция

Алопецией называют частичное или полное выпадение волос на голове. При этом исследования показывают, что андрогенетической алопецией обычно страдают до 50% мужчин. Это состояние развивается на фоне гормональных нарушений, которые обусловлены наследственной предрасположенностью. Волосы обычно постепенно выпадают по бокам, на висках, на макушке головы и на лбу. Такая форма алопеции вполне обратима, если обнаружить ее на ранних стадиях.

Гнездная алопеция

Облысение происходит в результате того, что повреждаются клетки корневой системы волос. Иммунная система атакует волосяные луковицы, находящиеся в стадии активного роста, и преждевременно переводит их в катаген — прекращение роста. Обычно на развитие гнездовой алопеции влияют стресс, вирусные инфекции. В отличие от андрогенетической алопеции, гнездовая начинается резко и затем очень быстро распространяется в виде круглых проплешин.

Дефицит питательных веществ

Обычно недостаток питательных веществ негативно сказывается и на росте, и на структуре волос. Исследования показали, что добавление в рацион даже небольшого количества витамина D может уменьшить облысение. Кроме того, волосы часто выпадают, когда организму не хватает железа. Если у вас действительно есть проблемы с выпадением волос, то стоит сделать анализ крови, который выявит уровень железа в организме.

Физическая травма

Когда организм испытывает серьезный физический стресс, естественный цикл роста и покоя волос может нарушаться, что приводит к их выпадению — иногда даже клоками. Тяжелая авария, операция или ожоги также негативно влияют на состояние волосяных луковиц.

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