Изжога: симптомы, причины, лечение

Согласно статистически данным Всемирной организации здравоохранения, около 50% россиян время от времени испытывают изжогу, при этом некоторые сталкиваются с неприятными ощущениями после приема пищи несколько раз в неделю.

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Подробнее о симптомах, причинах и лечении изжоги – в материале "Рамблера".

Симптомы

Изжога представляет собой ощущение жжения и жара в области груди, горла или верхней части живота. Оно возникает при попадании агрессивного желудочного сока в пищевод, который негативно воздействует на его слизистую оболочку.

Как правило, изжога сопровождается в том числе дискомфортом при проглатывании пищи, снижением аппетита, неприятным запахом изо рта и ощущением кома в горле. Помимо этого, пациенты могут жаловаться на тошноту, хронический кашель, усиленное слюноотделение и проблемы со сном.

Причины

Изжога возникает по разным причинам, в том числе из-за переедания, когда желудок слишком сильно растягивается, и воздух попадает в пищевод, или же употребления вредной пищи. К последней, например, можно отнести газированные напитки, фастфуд и специи. Однако и привычные любимые продукты способны спровоцировать дискомфорт в области горла и грудины – чрезмерное употребление цитрусовых, так как они вызывают повышенную кислотность желудка.

Иногда изжога является одним из симптомов заболеваний желудочно-кишечного тракта: язвы двенадцатиперстной кишки, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, эзофагита, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или хронического гастрита. Специалисты рекомендуют внимательно следить за своим здоровьем, особенно при появлении любых подозрительных состояний, так как в некоторых случаях они говорят о начале развития серьезной болезни.

В то же время стоит понимать, что порой изжога проявляется не из-за страшных недугов или неправильного питания. На нее время от времени жалуются беременные, принимающие определенные медикаменты пациенты или же люди, которые испытывают стресс или курят.

Лечение