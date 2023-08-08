При каких обстоятельствах можно заразиться гепатитом С

— Сейчас в борьбе с вирусом используются препараты. Терапия занимает около трех месяцев, и с вероятностью 99 процентов вирус купируют, — пояснил он. — При лечении гепатита основная задача врачей — остановить вирус на ранней стадии, чтобы он не запустил необратимый процесс цирроза печени.