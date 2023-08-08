Операции, лечение зубов, переливание крови: при каких обстоятельствах можно заразиться гепатитом С
Гепатит С протекает незаметно, однако может стать причиной необратимых последствий для здоровья. Как заражаются люди, можно ли обнаружить вирус на ранних стадиях и вылечить, «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Петр Ткаченко.
По его словам, в большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно и только в редких случаях есть острые проявления: резкое ухудшение самочувствия и пожелтение кожи.
— Единственный способ диагностировать вирус и обнаружить его на ранних стадиях — сдать анализ на антитела к гепатиту С и на РНК вирусов гепатита С, — предупредил Ткаченко.
Способы заражения
Вирус передается контактным путем через кровь или биологические жидкости, рассказал врач.
— Есть риск заразиться при незащищенном половом контакте, но это очень маловероятно. Любые манипуляции, при которых повреждаются покровы кожи (маникюр, педикюр), могут спровоцировать развитие вируса, — сообщил он.
- операции;
- лечение у стоматолога;
- переливание крови.
Как лечат
Гепатолог заверил, что сегодня вирус поддается медикаментозному лечению.
— Сейчас в борьбе с вирусом используются препараты. Терапия занимает около трех месяцев, и с вероятностью 99 процентов вирус купируют, — пояснил он. — При лечении гепатита основная задача врачей — остановить вирус на ранней стадии, чтобы он не запустил необратимый процесс цирроза печени.