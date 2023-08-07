$94.81+1.03103.84+1.31

Проще, чем кажется: как записаться к врачам узкого профиля

Запись на прием к профильному врачу — один из важнейших процессов в жизни любого человека. Как его оформить и что для этого нужно — в материале «Вечерней Москвы».

Проще, чем кажется: как записаться к врачам узкого профиля
© Вечерняя Москва

Получить соответствующие рекомендации

  • Записаться к профильному врачу нельзя ни онлайн, ни в регистратуре поликлиники.
  • Перед приемом врача необходимо посетить терапевта.

Почему важно сначала посетить терапевта

  • Профильные врачи не могут принимать пациентов без направления терапевта, это чревато потерей времени на тех, кто неверно истолковал свои симптомы.
  • Терапевт сможет точно поставить диагноз и отправит к нужному специалисту, что позволит быстрее получить медпомощь и снизить нагрузку на профильных врачей.

Как записаться без приема у терапевта

  • Такую запись могут оформить только те пациенты, которым уже поставлен диагноз.
  • Записаться можно лично в регистратуре поликлиники, по телефону или через «Госуслуги».

5 шагов записи через «Госуслуги»

  1. В разделе «Здоровье» выбрать услугу «Записаться к врачу».
  2. Указать свой регион.
  3. Выбрать поликлинику и нажать «Записаться».
  4. Указать специалиста, к которому нужно попасть на прием.
  5. Выбрать дату и время, после чего нажать «Записаться».