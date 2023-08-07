Проще, чем кажется: как записаться к врачам узкого профиля
Запись на прием к профильному врачу — один из важнейших процессов в жизни любого человека. Как его оформить и что для этого нужно — в материале «Вечерней Москвы».
Получить соответствующие рекомендации
- Записаться к профильному врачу нельзя ни онлайн, ни в регистратуре поликлиники.
- Перед приемом врача необходимо посетить терапевта.
Почему важно сначала посетить терапевта
- Профильные врачи не могут принимать пациентов без направления терапевта, это чревато потерей времени на тех, кто неверно истолковал свои симптомы.
- Терапевт сможет точно поставить диагноз и отправит к нужному специалисту, что позволит быстрее получить медпомощь и снизить нагрузку на профильных врачей.
Как записаться без приема у терапевта
- Такую запись могут оформить только те пациенты, которым уже поставлен диагноз.
- Записаться можно лично в регистратуре поликлиники, по телефону или через «Госуслуги».
5 шагов записи через «Госуслуги»
- В разделе «Здоровье» выбрать услугу «Записаться к врачу».
- Указать свой регион.
- Выбрать поликлинику и нажать «Записаться».
- Указать специалиста, к которому нужно попасть на прием.
- Выбрать дату и время, после чего нажать «Записаться».