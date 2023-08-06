Какие внешние признаки указывают на наличие болезней

Проблемы со здоровьем нередко можно заметить по внешним признакам. Врач Евгения Москалькова рассказала, как по виду человека определить, болен ли он. Есть несколько основных симптомов.

Некоторые болезни можно определить по состоянию кожи. Если человек бледный, это указывает на анемию или сердечную недостаточность. Если есть темные круги под глазами, значит у человека патология надпочечников.

Когда врач диагностирует синюшность кожных покровов, особенно в сочетании с одышкой, это говорит о сердечной или дыхательной недостаточности. Если у человека акне, то у него, скорее всего, повышенный уровень андрогенов.

«Все эти симптомы требуют дополнительной диагностики для подтверждения диагноза», – предупреждает врач.