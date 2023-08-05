Ученые: потеря обоняния может быть ранним симптомом Альцгеймера

Ученые обнаружили неожиданный симптом как ранний признак болезни Альцгеймера — потеря обоняния. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

© Unsplash.com

Ученые из Чикагского университета заметили, что этот симптом был особенно распространен среди тех людей, которые имеют определенную генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера.

Видео дня

Результаты, опубликованные в журнале Neurology, говорят о том, что наука, возможно, приблизилась к открытию нового способа раннего выявления этого нейродегенеративного заболевания.

Доктор Мэтью С. ГудСмит, ведущий автор исследования, отметил важность открытия:

«Проверка способности человека обнаруживать запахи может быть полезным способом предсказать будущие проблемы с когнитивными функциями».

Фокус исследования

Исследование было сосредоточено конкретно на людях, несущих вариант гена APOE e4. Этот генетический маркер был предметом пристального внимания ученых из-за его сильной связи с повышенным риском заболевания.

Ген АРОЕ, или аполипопротеин Е, имеет несколько различных форм, известных как аллели, в частности АРОЕ e2, АРОЕ e3 и АРОЕ e4. Основной функцией гена является перенос холестерина и других жиров через кровоток.

Каждый человек наследует один ген АРОЕ от каждого биологического родителя. Хотя некоторые варианты этого гена никак не связаны с деменцией, аллель АРОЕ e4 наиболее тесно связана с повышенным риском болезни Альцгеймера.

Особенно риск развития болезни увеличивается для лиц, которые наследуют две копии гена АРОЕ e4. Примерно два-три процента населения страдают этим заболеванием и каждый четвертый человек является носителем единственной копии гена APOE e4.

Ученые заметили, что носители гена АРОЕ e4 чаще страдают от потери обоняния и снижения когнитивных функций, чем те, у кого этого гена нет.

Результаты показывают, что оценка обоняния людей может служить неинвазивным предварительным методом выявления лиц с высоким риском развития болезни Альцгеймера, потенциально открывая новые возможности для раннего вмешательства и лечения.

Напомним, болезнь Альцгеймера — это прогрессирующее неврологическое расстройство, которое приводит к тяжелым когнитивным нарушениям. Это наиболее распространенный тип деменции, на который приходится примерно 60-80% случаев во всем мире.