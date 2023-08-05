«Вопрос времени»: стоит ли удалять зубы мудрости и почему
Вопрос о необходимости удаления зубов мудрости, или восьмерок, является индивидуальным, но большинстве случаев их действительно удаляют, так как эти зубы вызывают определенные проблемы, рассказал «Вечерней Москве» главный врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев.
Восьмерки часто не могут полностью прорезаться из-за ограниченного места во рту, так как эти зубы являются рудиментарными органами. Из-за того, что восьмеркам не хватает места, это становится причиной неправильного положения зубов — они могут наклоняться или поворачиваться, что вызывает давление на соседние зубы, причиняет дискомфорт десне и даже слизистой оболочке щеки.
При чистке зубов мудрости пациенты часто сталкиваются со сложностями, ведь расположены эти зубы в труднодоступных для осуществления нормальной гигиены местах. А плохая гигиена однозначно приводит к развитию кариеса, разрушению этих зубов, заболеваниям десен и периодонту. Восьмерки, как и все остальные зубы, часто подвержены кариесу, вследствие чего пациент может столкнуться с воспалением, болью, сильным дискомфортом. Чтобы избежать всех этих проблем, зубы мудрости чаще всего удаляют. Неправильно расположенные восьмерки могут оказывать давление на соседние зубы, что, в свою очередь, влияет на прикус смещение зубного ряда.
Однако не всегда и не все восьмерки требуют удаления. Если восьмерки прорезаются полностью, стоят в прикусе, правильно выровнены и не вызывают проблем и их гигиена не вызывает сомнений, они могут оставаться во рту. Однако пациенты с полным комплектом восьмерок в полости рта — это все-таки редкость.
Удаление зубов мудрости — это чаще всего вопрос времени. И удаляются они по тем или иным объективным показаниям.
Пациентам рекомендуют удалять восьмерки, потому что с ними очень часто что-то не так. И даже если с ними сейчас все хорошо, но, например, проводится большое лечение (ставятся имплантаты в области седьмых зубов, делается восстановление прикуса с помощью керамических реставраций, проводится ортодонтическое лечение и так далее), то в большинстве случаев восьмерки будут только мешать, поэтому их удаляют.
Но каждый случай уникален, поэтому нужен осмотр и консультация специалиста, который сможет оценить состояние восьмерок, рассчитать риски и пользу от их удаления.