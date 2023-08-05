«Вопрос времени»: стоит ли удалять зубы мудрости и почему

Вопрос о необходимости удаления зубов мудрости, или восьмерок, является индивидуальным, но большинстве случаев их действительно удаляют, так как эти зубы вызывают определенные проблемы, рассказал «Вечерней Москве» главный врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев.

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Восьмерки часто не могут полностью прорезаться из-за ограниченного места во рту, так как эти зубы являются рудиментарными органами. Из-за того, что восьмеркам не хватает места, это становится причиной неправильного положения зубов — они могут наклоняться или поворачиваться, что вызывает давление на соседние зубы, причиняет дискомфорт десне и даже слизистой оболочке щеки.

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При чистке зубов мудрости пациенты часто сталкиваются со сложностями, ведь расположены эти зубы в труднодоступных для осуществления нормальной гигиены местах. А плохая гигиена однозначно приводит к развитию кариеса, разрушению этих зубов, заболеваниям десен и периодонту. Восьмерки, как и все остальные зубы, часто подвержены кариесу, вследствие чего пациент может столкнуться с воспалением, болью, сильным дискомфортом. Чтобы избежать всех этих проблем, зубы мудрости чаще всего удаляют. Неправильно расположенные восьмерки могут оказывать давление на соседние зубы, что, в свою очередь, влияет на прикус смещение зубного ряда.

Однако не всегда и не все восьмерки требуют удаления. Если восьмерки прорезаются полностью, стоят в прикусе, правильно выровнены и не вызывают проблем и их гигиена не вызывает сомнений, они могут оставаться во рту. Однако пациенты с полным комплектом восьмерок в полости рта — это все-таки редкость.

Удаление зубов мудрости — это чаще всего вопрос времени. И удаляются они по тем или иным объективным показаниям.

Пациентам рекомендуют удалять восьмерки, потому что с ними очень часто что-то не так. И даже если с ними сейчас все хорошо, но, например, проводится большое лечение (ставятся имплантаты в области седьмых зубов, делается восстановление прикуса с помощью керамических реставраций, проводится ортодонтическое лечение и так далее), то в большинстве случаев восьмерки будут только мешать, поэтому их удаляют.