Высокое артериальное давление считается распространенным состоянием и выражается в том, что сила давления крови на стенки артерий постоянно слишком высока. В таком случае сердце должно больше работать, чтобы перекачивать кровь.

Артериальное давление измеряется в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.). В общем, гипертония — это показатель артериального давления 130/80 миллиметров ртутного столба (мм рт.ст.) или выше.

Без лечения высокое кровяное давление увеличивает риск сердечного приступа, инсульта и других серьезных проблем со здоровьем. При этом скорректировать давление можно самостоятельно. Смотрите видео врача, кандидата медицинских наук, доктора Мозжелина о четырех способах снизить давление.