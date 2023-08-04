Артроз: симптомы, причины, лечение

Артроз — хроническое заболевание суставов, которое обычно проявляется в зрелом возрасте. Эта патология выражена в постепенном разрушении хрящевой пластины. Первые признаки заболевания проявляются не раньше 30 лет, однако уже к 70 годам артрозом страдают как минимум 90% населения. Артроз может привести к утрате трудоспособности и даже инвалидности.

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Подробнее о симптомах, причинах, лечении артроза — в материале "Рамблера".

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Симптомы

Самый основной симптом, указывающий на артроз, — это боль. Однако она бывает совершенно разной.

Стартовая боль. Такая боль является кратковременной, появляется утром, когда человек поднимается с кровати. Болевые ощущения вызывает оседание детрита на хрящевых пластинах. Когда человек двигается, дискомфорт прекращается, ведь эти фрагменты выталкиваются в суставные вывороты.

Ночная боль. Венозная кровь застаивается, повышается давление той крови, которая протекает внутри кости. Отсюда и возникают болевые ощущения.

Блокадная боль. Она появляется неожиданно, связана с ущемлением костного или хрящевого фрагмента между суставными поверхностями.

Механическая боль. Появляется в процессе физической нагрузки, а во время отдыха уменьшается.

Кроме того, один из симптомов артроза — метеозависимость. Это означает, что боль усиливается или уменьшается в зависимости от погодных условий. Другой отличительный признак артроза — периодичность: непродолжительные периоды обострения сменяются ремиссией и наоборот.

Причины

При артрозе сустав попросту не может противостоять определенной механической нагрузке. Дело в том, что суставы "изнашиваются" под воздействием нескольких факторов: времени, интенсивных нагрузок, недостаточного поступления питательных веществ. Суставной хрящ повреждается, а пораженные кости смещаются, что приводит к раздражению.

Другие причины артроза:

лишний вес, который повышает нагрузку на суставы;

неудобная обувь;

травмы суставов, которые были у человека раньше;

заболевания опорно-двигательного аппарата.

Лечение

Чтобы справиться в артрозом, нужно уменьшить нагрузку на поврежденный сустав. Это поспособствует его восстановлению. Использовать можно разные методы. Первый — снижение массы тела при ее избытке. Второй — лечебная физкультура, которая, однако, не включает в себя продолжительные однотипные позы; вместе с ней на ранних стадиях также будут полезны плавание и катание на велосипеде. Третий — отказ от больших нагрузок, а также долгого пребывания на коленях.

При лечении также используются медикаментозная терапия. Ее главная цель — снять болевые ощущения и восстановить подвижность пораженного органа. Помогут обезболивающие препараты, средства, подавляющие спазмирование мышц, витамины группы В, препараты гиалуроновой кислоты для работы с синовиальной жидкостью.