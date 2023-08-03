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Сезонная аллергия: как облегчить симптомы

Сезонная аллергия (сезонная лихорадка или поллиноз) часто становится неприятным сюрпризом для многих людей, особенно в летний период. Когда природа оживает и расцветают многие растения, у некоторых людей развивается аллергическая реакция на пыльцу, споры грибов и другие аллергены. В данной статье представлена информация о симптомах сезонной аллергии и предложены эффективные способы облегчения дискомфорта в домашних условиях.

Сезонная аллергия: как облегчить симптомы
© Клео.Ру

Что такое сезонная аллергия?

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Сезонная аллергия – это реакция иммунной системы на вещества, присутствующие в воздухе в определенное время года. Чаще всего возникает весной и летом, когда начинают цвести различные растения. Основной причиной сезонной аллергии является вдыхание аллергенов, содержащихся в пыльце растений. Иммунная система реагирует на эти аллергены и вырабатывает антитела, которые вызывают симптомы аллергии.

Общие симптомы сезонной аллергии

Симптомы бывают разные, и их интенсивность варьируется от человека к человеку. Наиболее распространенные симптомы включают:

  • Насморк или заложенность носа
  • Чихание и зуд в носу
  • Покраснение и слезотечение глаз
  • Зуд и раздражение в горле
  • Кашель
  • Усталость и раздражительность

Как отличить аллергию от простуды и других заболеваний

Симптомы сезонной аллергии могут напоминать симптомы простуды и других респираторных заболеваний. Однако существуют некоторые признаки, по которым можно отличить аллергию от других заболеваний:

  • Сезонность: симптомы аллергии проявляются в определенное время года, обычно весной или летом, в то время как простудные заболевания могут возникать в любое время года.
  • Продолжительность: симптомы аллергии часто длятся неделями или месяцами, в то время как простуда обычно проходит за несколько дней.
  • Реакция на лечение: аллергические симптомы могут улучшаться или ухудшаться при контакте с аллергеном, в то время как простудные заболевания обычно не реагируют на антигистаминные препараты.

Эффективные способы облегчения симптомов в домашних условиях

  • Если диагностирована сезонная аллергия, избегайте контакта с пыльцой и другими аллергенами. Важно обращать внимание на прогнозы по пыльце и избегать прогулок на свежем воздухе в периоды высокой концентрации пыльцы в воздухе.
  • Использование назальных промываний: регулярное промывание носа физраствором или специальными препаратами помогает снять заложенность и уменьшить количество аллергенов.
  • Применение антигистаминных препаратов: помогает уменьшить насморк, зуд и другие аллергические реакции.
  • Применение лекарственных средств местного действия для облегчения симптомов: антигистаминные глазные капли помогут уменьшить зуд и воспаление глаз.
  • Получение рецепта на аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ). Если симптомы сезонной аллергии серьезно влияют на вашу жизнь, а другие методы лечения не помогают, то врач может порекомендовать АСИТ – инъекционный препарат, снижающий аллергическую реакцию на пыльцу.

Здоровый образ жизни для снижения аллергических реакций

На общее состояние здоровья влияет и здоровый образ жизни. Важно правильно питаться, уделять время физической активности и достаточно спать. Помните, что здоровый образ жизни укрепляет иммунную систему и делает аллергические реакции менее выраженными.

Когда следует обратиться к врачу

Если симптомы сезонной аллергии слишком сильны или не снижаются при использовании безрецептурных антигистаминных препаратов то, следует обязательно обратиться к врачу. Он сможет определить аллергены и подобрать наиболее эффективное лечение.

Заключение

Сезонная аллергия может испортить вам летнее настроение, но вы не должны позволять аллергии управлять вашей жизнью. Соблюдая простые меры предосторожности и используя эффективные методы облегчения симптомов в домашних условиях, вы сможете наслаждаться летом без особого дискомфорта. Однако помните, что если симптомы сильно выражены и не проходят, то следует незамедлительно идти к врачу для получения наиболее подходящего лечения.