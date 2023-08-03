Сезонная аллергия: как облегчить симптомы

Сезонная аллергия (сезонная лихорадка или поллиноз) часто становится неприятным сюрпризом для многих людей, особенно в летний период. Когда природа оживает и расцветают многие растения, у некоторых людей развивается аллергическая реакция на пыльцу, споры грибов и другие аллергены. В данной статье представлена информация о симптомах сезонной аллергии и предложены эффективные способы облегчения дискомфорта в домашних условиях.

© Клео.Ру

Что такое сезонная аллергия?

Видео дня

Сезонная аллергия – это реакция иммунной системы на вещества, присутствующие в воздухе в определенное время года. Чаще всего возникает весной и летом, когда начинают цвести различные растения. Основной причиной сезонной аллергии является вдыхание аллергенов, содержащихся в пыльце растений. Иммунная система реагирует на эти аллергены и вырабатывает антитела, которые вызывают симптомы аллергии.

Общие симптомы сезонной аллергии

Симптомы бывают разные, и их интенсивность варьируется от человека к человеку. Наиболее распространенные симптомы включают:

Насморк или заложенность носа

Чихание и зуд в носу

Покраснение и слезотечение глаз

Зуд и раздражение в горле

Кашель

Усталость и раздражительность

Как отличить аллергию от простуды и других заболеваний

Симптомы сезонной аллергии могут напоминать симптомы простуды и других респираторных заболеваний. Однако существуют некоторые признаки, по которым можно отличить аллергию от других заболеваний:

Сезонность: симптомы аллергии проявляются в определенное время года, обычно весной или летом, в то время как простудные заболевания могут возникать в любое время года.

Продолжительность: симптомы аллергии часто длятся неделями или месяцами, в то время как простуда обычно проходит за несколько дней.

Реакция на лечение: аллергические симптомы могут улучшаться или ухудшаться при контакте с аллергеном, в то время как простудные заболевания обычно не реагируют на антигистаминные препараты.

Эффективные способы облегчения симптомов в домашних условиях

Если диагностирована сезонная аллергия, избегайте контакта с пыльцой и другими аллергенами. Важно обращать внимание на прогнозы по пыльце и избегать прогулок на свежем воздухе в периоды высокой концентрации пыльцы в воздухе.

Использование назальных промываний: регулярное промывание носа физраствором или специальными препаратами помогает снять заложенность и уменьшить количество аллергенов.

Применение антигистаминных препаратов: помогает уменьшить насморк, зуд и другие аллергические реакции.

Применение лекарственных средств местного действия для облегчения симптомов: антигистаминные глазные капли помогут уменьшить зуд и воспаление глаз.

Получение рецепта на аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ). Если симптомы сезонной аллергии серьезно влияют на вашу жизнь, а другие методы лечения не помогают, то врач может порекомендовать АСИТ – инъекционный препарат, снижающий аллергическую реакцию на пыльцу.

Здоровый образ жизни для снижения аллергических реакций

На общее состояние здоровья влияет и здоровый образ жизни. Важно правильно питаться, уделять время физической активности и достаточно спать. Помните, что здоровый образ жизни укрепляет иммунную систему и делает аллергические реакции менее выраженными.

Когда следует обратиться к врачу

Если симптомы сезонной аллергии слишком сильны или не снижаются при использовании безрецептурных антигистаминных препаратов то, следует обязательно обратиться к врачу. Он сможет определить аллергены и подобрать наиболее эффективное лечение.

Заключение