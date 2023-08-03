Онколог назвала признаки рака печени

Онколог Гамирова: рак печени на начальных стадиях может не проявляться симптомами. Онкология печени может долгое время протекать бессимптомно — в этом её коварство. У многих пациентов этот страшный недуг обнаруживают при проведении контрольных обследований или даже случайно — при обследовании по поводу другой патологии. Но всё же есть некоторые признаки, которые должны как минимум насторожить, чтобы пойти провериться к врачу.

© Секрет Фирмы

По данным портала «АиФ Томск», в 2022 году в Томской области выявили 134 случая рака печени — из них 76 у мужчин и 58 у женщин. Умерли от болезни 157 жителей региона.

Видео дня

Врач-онколог Кристина Гамирова отметила, что рак печени на начальных стадиях может не проявляться симптомами и быть случайной находкой при проведении УЗИ или КТ брюшной полости. Но возможны и симптомы:

боли в правом подреберье,

слабость,

повышенная утомляемость,

желтушный оттенок кожи и склеры,

кожный зуд,

носовые или желудочно-кишечные кровотечения.

Кто рискует заболеть раком печени

К факторам риска рака печени врачи относят:

хронические вирусные гепатиты В и С,

алкоголизм,

цирроз печени,

сахарный диабет,

тромбоз печёночных вен,

избыточную массу тела,

нарушение обмена железа,

желчнокаменную болезнь,

воздействие радиации,

наследственность,

прием лекарств без меры.

Как вовремя выявить и лечить рак печени

Для диагностики рака печени нужно провериться на уровень онкомаркера альфа-фетопротеина (АФП) в крови и провести УЗИ брюшной полости. Если у вас уже есть диагноз, то нужно регулярно проходить осмотр у онколога, чтобы купировать болезнь и не давать ей разрастаться. Опухоль обычно находят с помощью УЗИ, КТ или МРТ брюшной полости.

Лечение рака печени зависит от различных факторов — всё же нужно ориентироваться на самого пациента и его особенности. В зависимости от этого могут провести операцию, назначить лекарственную или лучевую терапию. Или же методы комбинируют.

Как вовремя выявить болезни печени

Печень — самый выносливый и пи этом тихий орган, поэтому заподозрить недуг может быть до последнего невозможно. Потому нужно периодически проходить обследования, которые помогут выявить заболевания в зачатке — а так всяко легче лечить.

Гастроэнтеролог Мария Дюжева ранее рассказывала, что некоторые заболевания всё же можно заметить заранее. Не всегда при некоторых диагнозах болит сама печень. Ведь в органе нет нервных окончаний, но они есть в окружающей его капсуле. Боль возникает при воспалении или появлении объёмного образования. А, например, при желтухе желтеет кожа, моча темнеет, а кожа начинает зудеть.

Врач призвала регулярно сдавать анализы на гепатиты В и С. Если же есть факторы, влияющие на состояние печени, то стоит регулярно обследоваться у врача. Она назвала следующие риски: