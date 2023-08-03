Как оказать первую помощь после укуса осы

Врач Шеляков: облегчить последствия укуса осы можно, если приложить компресс с содой. Сейчас как раз разгар сезона ос. Созревают дыньки с арбузами, и насекомые слетаются повсюду, учуяв сладенькое. Ос бывает много на рынках, пляжах, бахчевых развалах. В общем, везде, где есть фруктики, осы тут как тут, и они всегда наготове расчехлить своё жало, если поведение человека им не понравится. О том, как справиться с последствиями укуса осы, написало News.ru.

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Укус осы: первая помощь

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Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков напомнил: укус осы может вызвать аллергическую реакцию, а если у человека слабый иммунитет, то и вовсе прикончить.

Если единственное, что доставляет дискомфорт, — это аллергия, то снизить негативные эффекты от укуса совсем не сложно.

Приложите к месту укуса что-то холодное и компресс с содой. Это поможет уменьшить жжение.

Примите антигистаминное средство. Это требуется не всегда, но если у человека есть склонность к аллергии, то лучше перестраховаться.

Иногда последствия у укуса осы бывают более тяжёлыми: тошнота, рвота, спазм бронхов, анафилактический шок, обморок. В этом случае нужно немедленно обратиться к врачу, пока не стало ещё хуже.

Методы борьбы с осами

Часто бывает, что осы залетают не только на рынки, где полно фруктов, но также и на дачи, и в многоквартирные дома, и много куда ещё. Бороться с ними не так уж и сложно, несколько способов перечислил Роспотребнадзор.