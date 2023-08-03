Как оказать первую помощь после укуса осы
Врач Шеляков: облегчить последствия укуса осы можно, если приложить компресс с содой. Сейчас как раз разгар сезона ос. Созревают дыньки с арбузами, и насекомые слетаются повсюду, учуяв сладенькое. Ос бывает много на рынках, пляжах, бахчевых развалах. В общем, везде, где есть фруктики, осы тут как тут, и они всегда наготове расчехлить своё жало, если поведение человека им не понравится. О том, как справиться с последствиями укуса осы, написало News.ru.
Укус осы: первая помощь
Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков напомнил: укус осы может вызвать аллергическую реакцию, а если у человека слабый иммунитет, то и вовсе прикончить.
Если единственное, что доставляет дискомфорт, — это аллергия, то снизить негативные эффекты от укуса совсем не сложно.
- Приложите к месту укуса что-то холодное и компресс с содой. Это поможет уменьшить жжение.
- Примите антигистаминное средство. Это требуется не всегда, но если у человека есть склонность к аллергии, то лучше перестраховаться.
Иногда последствия у укуса осы бывают более тяжёлыми: тошнота, рвота, спазм бронхов, анафилактический шок, обморок. В этом случае нужно немедленно обратиться к врачу, пока не стало ещё хуже.
Методы борьбы с осами
Часто бывает, что осы залетают не только на рынки, где полно фруктов, но также и на дачи, и в многоквартирные дома, и много куда ещё. Бороться с ними не так уж и сложно, несколько способов перечислил Роспотребнадзор.
- Не накапливайте пищевой мусор. От всех отходов, особенно от тех, что остаются после еды, нужно ежедневно избавляться. Они привлекают насекомых.
- Поставьте сетки на окна. Важнее всего обезопасить помещения, где готовится и подаётся еда. Размер ячейки должен быть не более 3 мм.
- Используйте ловушки с аттрактантами. Это специальные вещества, запах которых привлекают ос. Обычно такие ловушки развешивают на верандах, террасах и так далее. Насекомые летят на запах и попадают в ловушку, из которой уже не выбираются. Сделать такую ловушку можно из обычной бутылки с узким горлом, внутри которой находится водный раствор забродившего варенья.
- Используйте инсектицидные приманки. Лучше всего купить те, что применяются в сухом виде для убийства синантропных мух. Ос они уничтожают не менее эффективно.
- Используйте аэрозоли против насекомых. Вещество нужно распылять на осу в течение 2–3 секунд, это отправит насекомое в нокдаун. До этого стоит спрятать еду и закрыть аквариумы, а после — проветрить помещение в течение 15 минут.