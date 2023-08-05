Мозоли: причины, лечение, профилактика
Сложно представить человека, у которого ни разу в жизни не появлялись мозоли на ногах или руках. Если кожа в определенном месте испытывает постоянное трение, давление или раздражения, то образуется мозоль.
Какие бывают мозоли, как их лечить и можно ли предотвратить - в материале "Рамблера".
Образование мозолей не то иное как защитная реакция кожи на чрезмерно грубое воздействие.
Виды мозолей
- Водяные мозоли - небольшой пузырек, наполненный жидкостью.
- Сухая мозоль - не такая болезненная, по сравнению с водяной, образуется, когда прорывается водяная мозоль.
- Натоптыш - небольшой участок на подошве стопы с очень сухой, утолщенной кожей.
- Стержневая мозоль - небольшая точка на поверхности кожи из ороговевшего слоя, который уходит глубоко внутрь, самостоятельно такую мозоль не удалить и сама она не пройдет.
Причины образования мозолей
- Неправильно подобранная обувь или носки, которые вызывают трение и давление на определенные участки кожи.
- Длительное натирание кожи при выполнении повторяющихся движений, например, при занятиях спортом или работе с инструментами садовыми или даже музыкальными.
- Повышенная потливость стопы, что способствует размягчению кожи и ее повреждению.
- Плоскостопие или другие деформации стопы, которые могут вызывать неравномерное распределение нагрузки на кожу.
Лечение мозолей
Лечение мозолей зависит от их типа и степени тяжести. В случае сухих мозолей рекомендуется использовать мягкие подушечки или специальные пластыри для снижения давления на мозоль. Мокрые мозоли требуют более активного подхода, включая промывание раны, применение антисептических средств и накладывание защитного пластыря или повязки. Стержневые мозоли нужно лечить только в кабинете врача, например, хирурга.
Профилактика мозолей
- Использовать правильно подобранную обувь с удобной посадкой и достаточным пространством для стопы.
- Избегать длительного ношения тесной или неудобной обуви.
- Регулярно мыть ноги.
- Использовать смягчающие кремы или лосьоны для предотвращения сухости кожи.
- При необходимости использовать специальные подушечки или вкладыши для снижения давления на уязвимые участки кожи.