Мозоли: причины, лечение, профилактика

Сложно представить человека, у которого ни разу в жизни не появлялись мозоли на ногах или руках. Если кожа в определенном месте испытывает постоянное трение, давление или раздражения, то образуется мозоль.

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Какие бывают мозоли, как их лечить и можно ли предотвратить - в материале "Рамблера".

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Образование мозолей не то иное как защитная реакция кожи на чрезмерно грубое воздействие.

Виды мозолей

Водяные мозоли - небольшой пузырек, наполненный жидкостью.

Сухая мозоль - не такая болезненная, по сравнению с водяной, образуется, когда прорывается водяная мозоль.

Натоптыш - небольшой участок на подошве стопы с очень сухой, утолщенной кожей.

Стержневая мозоль - небольшая точка на поверхности кожи из ороговевшего слоя, который уходит глубоко внутрь, самостоятельно такую мозоль не удалить и сама она не пройдет.

Причины образования мозолей

Неправильно подобранная обувь или носки, которые вызывают трение и давление на определенные участки кожи.

Длительное натирание кожи при выполнении повторяющихся движений, например, при занятиях спортом или работе с инструментами садовыми или даже музыкальными.

Повышенная потливость стопы, что способствует размягчению кожи и ее повреждению.

Плоскостопие или другие деформации стопы, которые могут вызывать неравномерное распределение нагрузки на кожу.

Лечение мозолей

Лечение мозолей зависит от их типа и степени тяжести. В случае сухих мозолей рекомендуется использовать мягкие подушечки или специальные пластыри для снижения давления на мозоль. Мокрые мозоли требуют более активного подхода, включая промывание раны, применение антисептических средств и накладывание защитного пластыря или повязки. Стержневые мозоли нужно лечить только в кабинете врача, например, хирурга.

Профилактика мозолей