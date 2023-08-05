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Мозоли: причины, лечение, профилактика

Сложно представить человека, у которого ни разу в жизни не появлялись мозоли на ногах или руках. Если кожа в определенном месте испытывает постоянное трение, давление или раздражения, то образуется мозоль.

Мозоли: причины, лечение, профилактика
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Какие бывают мозоли, как их лечить и можно ли предотвратить - в материале "Рамблера".

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Образование мозолей не то иное как защитная реакция кожи на чрезмерно грубое воздействие.

Виды мозолей

  • Водяные мозоли - небольшой пузырек, наполненный жидкостью.
  • Сухая мозоль - не такая болезненная, по сравнению с водяной, образуется, когда прорывается водяная мозоль.
  • Натоптыш - небольшой участок на подошве стопы с очень сухой, утолщенной кожей.
  • Стержневая мозоль - небольшая точка на поверхности кожи из ороговевшего слоя, который уходит глубоко внутрь, самостоятельно такую мозоль не удалить и сама она не пройдет.

Причины образования мозолей

  • Неправильно подобранная обувь или носки, которые вызывают трение и давление на определенные участки кожи.
  • Длительное натирание кожи при выполнении повторяющихся движений, например, при занятиях спортом или работе с инструментами садовыми или даже музыкальными.
  • Повышенная потливость стопы, что способствует размягчению кожи и ее повреждению.
  • Плоскостопие или другие деформации стопы, которые могут вызывать неравномерное распределение нагрузки на кожу.

Лечение мозолей

Лечение мозолей зависит от их типа и степени тяжести. В случае сухих мозолей рекомендуется использовать мягкие подушечки или специальные пластыри для снижения давления на мозоль. Мокрые мозоли требуют более активного подхода, включая промывание раны, применение антисептических средств и накладывание защитного пластыря или повязки. Стержневые мозоли нужно лечить только в кабинете врача, например, хирурга.

Профилактика мозолей

  1. Использовать правильно подобранную обувь с удобной посадкой и достаточным пространством для стопы.
  2. Избегать длительного ношения тесной или неудобной обуви.
  3. Регулярно мыть ноги.
  4. Использовать смягчающие кремы или лосьоны для предотвращения сухости кожи.
  5. При необходимости использовать специальные подушечки или вкладыши для снижения давления на уязвимые участки кожи.
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