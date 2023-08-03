Грибок: причины, диагностика, лечение
Грибком принято называть любые заболевания кожи, которые вызывают различные виды грибов. Научное название - микоз. Особенность заболевания в том, что паразитические грибки могут выбрать в качестве мишени любой участок тела, включая волосы и ногти.
Какие виды микозов бывают, как их диагностируют и лечат, какие меры профилактики нужно принять - в материале "Рамблера",
Симптомы
- Кожный зуд и шелушение
- Покраснения кожи с четкими границами очагов
- Рыхлость кожного покрова
- Болезненность участков, которые были воспалены
- Образование небольших пузырьков на коже
Виды грибковых инфекций
- Кератомикозы: к ним относятся отрубевидный лишай, узловатая трихоспория
- Дерматофитии: заболевания, вызванные грибками-дерматофитами
- Кандидоз: источник - дрожжевые грибы, чаще всего Candida, от которых страдают в основном слизистые оболочки и внутренние органы
- Глубокие микозы: вызваны самыми разными видами грибов, в том числе плесневыми. Часто встречаются в тропических странах, считаются не такими заразными в отличие от дрожжевых грибков и дерматофитов.
Диагностика
Лечением грибковых инфекций занимается врач-дерматолог. Диагностика осуществляется на основе клинического осмотра и анализа образцов кожи, ногтей или волос. В некоторых случаях может потребоваться микроскопическое исследование или культура для определения конкретного вида гриба.
Лечение
Для лечения грибковых инфекций могут использоваться антимикотические кремы, лосьоны, капли и другие препараты для наружного применения. В некоторых случаях требуется системное лечение с помощью противогрибковых препаратов, принимаемых внутрь. Важно следовать рекомендациям врача и завершить полный курс лечения, чтобы предотвратить рецидивы.
Помимо лечения, важно принимать меры предосторожности, чтобы предотвратить распространение грибковых инфекций. Это включает частое мытье и сушку кожи, избегание ношения общей обуви или одежды, регулярную смену носков и использование антисептических средств.
В случае подозрения на грибковую инфекцию рекомендуется обратиться к врачу или дерматологу для получения точного диагноза и назначения соответствующего лечения. Не стоит заниматься самолечением и использовать народные средства без консультации с врачом, так как это может быть неэффективным и усугубить проблему.
Профилактика
Поскольку грибковые инфекции считаются высоко контагиозными, главным способом профилактики может быть исключение всех контактов с зараженным человеком. К сожалению, не всегда и не у всех есть возможность выяснить. чем человек болеет. Поэтому с особой тщательностью нужно следить за собственной гигиеной.
Также важно не создавать благоприятную среду для развития грибков: выбирайте дышащую обувь по размеру, откажитесь от тесной, жаркой, неудобной обуви, не носите одну и ту же пару каждый день, давайте ей хотя бы сутки отдыха, не ходите босиком в общественных местах, всегда берите с собой резиновые тапочки или вьетнамки.