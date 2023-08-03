Грибок: причины, диагностика, лечение

Грибком принято называть любые заболевания кожи, которые вызывают различные виды грибов. Научное название - микоз. Особенность заболевания в том, что паразитические грибки могут выбрать в качестве мишени любой участок тела, включая волосы и ногти.

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Какие виды микозов бывают, как их диагностируют и лечат, какие меры профилактики нужно принять - в материале "Рамблера",

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Симптомы

Кожный зуд и шелушение

Покраснения кожи с четкими границами очагов

Рыхлость кожного покрова

Болезненность участков, которые были воспалены

Образование небольших пузырьков на коже

Виды грибковых инфекций

Кератомикозы: к ним относятся отрубевидный лишай, узловатая трихоспория

Дерматофитии: заболевания, вызванные грибками-дерматофитами

Кандидоз: источник - дрожжевые грибы, чаще всего Candida, от которых страдают в основном слизистые оболочки и внутренние органы

Глубокие микозы: вызваны самыми разными видами грибов, в том числе плесневыми. Часто встречаются в тропических странах, считаются не такими заразными в отличие от дрожжевых грибков и дерматофитов.

Диагностика

Лечением грибковых инфекций занимается врач-дерматолог. Диагностика осуществляется на основе клинического осмотра и анализа образцов кожи, ногтей или волос. В некоторых случаях может потребоваться микроскопическое исследование или культура для определения конкретного вида гриба.

Лечение

Для лечения грибковых инфекций могут использоваться антимикотические кремы, лосьоны, капли и другие препараты для наружного применения. В некоторых случаях требуется системное лечение с помощью противогрибковых препаратов, принимаемых внутрь. Важно следовать рекомендациям врача и завершить полный курс лечения, чтобы предотвратить рецидивы.

Помимо лечения, важно принимать меры предосторожности, чтобы предотвратить распространение грибковых инфекций. Это включает частое мытье и сушку кожи, избегание ношения общей обуви или одежды, регулярную смену носков и использование антисептических средств.

В случае подозрения на грибковую инфекцию рекомендуется обратиться к врачу или дерматологу для получения точного диагноза и назначения соответствующего лечения. Не стоит заниматься самолечением и использовать народные средства без консультации с врачом, так как это может быть неэффективным и усугубить проблему.

Профилактика

Поскольку грибковые инфекции считаются высоко контагиозными, главным способом профилактики может быть исключение всех контактов с зараженным человеком. К сожалению, не всегда и не у всех есть возможность выяснить. чем человек болеет. Поэтому с особой тщательностью нужно следить за собственной гигиеной.