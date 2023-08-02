Что такое пародонтит и как его лечить

Стоматолог Доброхотова: при пародонтите назначают противовоспалительную терапию. А если заболевание развилось до средней или тяжёлой стадии, в ход идут хирургические методы. Например, можно очистить от инфекции пространство вокруг зуба, пересадить лоскут десны туда, где его не хватает, провести протезирование или зафиксировать подвижные зубы специальными конструкциями.

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О том, как лечат пародонтит, рассказала стоматолог-терапевт клиники DocDent Евгения Доброхотова. Но для начала объясним, что же это за напасть.

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Пародонт и пародонтит

Пародонт — это все ткани, которые окружают зуб и удерживают его на месте:

дёсны;

периодонт (тонкая соединительная ткань (0,2 мм) между корнем зуба и зубной лункой);

цемент зуба (костная ткань, покрывающая корень и шейку зуба);

альвеолы (или зубные лунки) — это углубления в челюсти, в которых находятся зубы.

Пародонт надёжно фиксирует зубы в челюсти, равномерно распределяя нагрузку во время жевания. Воспаление пародонта — это и есть пародонтит.

Причины пародонтита

Причинами болезней пародонта, по словам стоматолога и медицинского эксперта Анны Петрашевич, могут быть:

бактерии, из-за которых образуется зубной налёт;

дефицит слюны;

коронки с выступающими краями, некачественные пломбы;

ортодонтические аппараты (например, конструкции для исправления прикуса);

нарушение прикуса и другие аномалии полости рта.

При этом основную роль в развитии пародонтита играет воспаление, вызванное бактериями зубного налёта. Нередко болезнь прогрессирует при плохой гигиене полости рта.

Течение пародонтита

Различают две формы пародонтита — острую и хроническую. Чаще болезнь имеет хроническое течение — периоды обострения чередуются с ремиссией, когда симптомы ослабевают.

Тяжесть заболевания пародонта врач определяет по трём основным критериям:

глубине пародонтального (десневого) кармана. Он образуется, когда десна отходит от зуба;

уровню разрушения кости;

степени подвижности зубов.

Степени пародонтита

Различают три степени пародонтита.

Лёгкая. При которой пациента беспокоят зуд, кровоточивость дёсен, появляется неприятный запах изо рта. На зубах появляется мягкий налёт и зубные камни.

Средняя. Болезненность и кровоточивость дёсен усиливается, из десневых карманов выделяется гной. Сами зубы становятся подвижными, возможно их смещение и появление промежутков между ними. Обнажённые шейки зубов становятся чувствительными.

Тяжёлая. Сильная болезненность, отёчность и кровоточивость дёсен. Также в этой стадии разрушается челюстная кость, из-за чего увеличивается подвижность зубов во всех направлениях. Может быть их заметное смещение и выпадение.

Лечение пародонтита

Лечение пародонтита бывает местным и общим, рассказала стоматолог-терапевт Евгения Доброхотова.

Местное лечение включает в себя:

устранение причин, вызывающих травмы пародонта;

устранение микробного фактора. Оно включает в себя профессиональную гигиену полости рта, в том числе удаление зубных отложений;

противовоспалительную терапию. Это обработка дёсен препаратами для снятия воспаления, промывание пародонтальных карманов, местное использование антибактериальных и гормональных препаратов;

протезирование и другие хирургические операции. Например, объединение подвижных зубов между собой специальными нитями или мостами. Также можно пересадить десневой лоскут или часть кости в проблемные области.