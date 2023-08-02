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Что такое пародонтит и как его лечить

Стоматолог Доброхотова: при пародонтите назначают противовоспалительную терапию. А если заболевание развилось до средней или тяжёлой стадии, в ход идут хирургические методы. Например, можно очистить от инфекции пространство вокруг зуба, пересадить лоскут десны туда, где его не хватает, провести протезирование или зафиксировать подвижные зубы специальными конструкциями.

Что такое пародонтит и как его лечить
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О том, как лечат пародонтит, рассказала стоматолог-терапевт клиники DocDent Евгения Доброхотова. Но для начала объясним, что же это за напасть.

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Пародонт и пародонтит

Пародонт — это все ткани, которые окружают зуб и удерживают его на месте:

  • дёсны;
  • периодонт (тонкая соединительная ткань (0,2 мм) между корнем зуба и зубной лункой);
  • цемент зуба (костная ткань, покрывающая корень и шейку зуба);
  • альвеолы (или зубные лунки) — это углубления в челюсти, в которых находятся зубы.

Пародонт надёжно фиксирует зубы в челюсти, равномерно распределяя нагрузку во время жевания. Воспаление пародонта — это и есть пародонтит.

Причины пародонтита

Причинами болезней пародонта, по словам стоматолога и медицинского эксперта Анны Петрашевич, могут быть:

  • бактерии, из-за которых образуется зубной налёт;
  • дефицит слюны;
  • коронки с выступающими краями, некачественные пломбы;
  • ортодонтические аппараты (например, конструкции для исправления прикуса);
  • нарушение прикуса и другие аномалии полости рта.

При этом основную роль в развитии пародонтита играет воспаление, вызванное бактериями зубного налёта. Нередко болезнь прогрессирует при плохой гигиене полости рта.

Течение пародонтита

Различают две формы пародонтита — острую и хроническую. Чаще болезнь имеет хроническое течение — периоды обострения чередуются с ремиссией, когда симптомы ослабевают.

Тяжесть заболевания пародонта врач определяет по трём основным критериям:

  • глубине пародонтального (десневого) кармана. Он образуется, когда десна отходит от зуба;
  • уровню разрушения кости;
  • степени подвижности зубов.

Степени пародонтита

Различают три степени пародонтита.

Лёгкая. При которой пациента беспокоят зуд, кровоточивость дёсен, появляется неприятный запах изо рта. На зубах появляется мягкий налёт и зубные камни.

Средняя. Болезненность и кровоточивость дёсен усиливается, из десневых карманов выделяется гной. Сами зубы становятся подвижными, возможно их смещение и появление промежутков между ними. Обнажённые шейки зубов становятся чувствительными.

Тяжёлая. Сильная болезненность, отёчность и кровоточивость дёсен. Также в этой стадии разрушается челюстная кость, из-за чего увеличивается подвижность зубов во всех направлениях. Может быть их заметное смещение и выпадение.

Лечение пародонтита

Лечение пародонтита бывает местным и общим, рассказала стоматолог-терапевт Евгения Доброхотова.

Местное лечение включает в себя:

  • устранение причин, вызывающих травмы пародонта;
  • устранение микробного фактора. Оно включает в себя профессиональную гигиену полости рта, в том числе удаление зубных отложений;
  • противовоспалительную терапию. Это обработка дёсен препаратами для снятия воспаления, промывание пародонтальных карманов, местное использование антибактериальных и гормональных препаратов;
  • протезирование и другие хирургические операции. Например, объединение подвижных зубов между собой специальными нитями или мостами. Также можно пересадить десневой лоскут или часть кости в проблемные области.
Общее лечение — это:
  • терапия сопутствующих болезней;
  • укрепляющие мероприятия для лучшего заживления тканей и улучшения обмена веществ.
  • Комплексное лечение даёт хороший результат при лечении заболеваний пародонта, говорит стоматолог.
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