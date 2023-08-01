6 групп продуктов, снижающих риск развития болезней сердца

Питание играет немаловажную роль в работе органов и самочувствии. Какие-то продукты питают организм и наполняют его силами, другие – особо на нем не отражаются, а третьи – сказываются негативно.

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Корректировка рациона являются одним из самых доступных залогов крепкого здоровья. И, как выяснили ученые, определенные группы продуктов даже могут выступать в качестве своеобразных лекарств и снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Подробности – в материале "Рамблера".

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Эксперимент

Специалисты из Макмастерского университета и Института здравоохранения Гамильтона провели эксперимент, в ходе которого проанализировали данные более 240 000 человек из 80 стран. Целью было изучить состояние здоровья каждого испытуемого, его рацион питания и болезни, которые беспокоили в течение последних лет. После проделанной работы ученые обнаружили связь между конкретными продуктами и их влиянием на работу сердца.

Результаты

Оказалось, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний значительно снижают следующие группы продуктов:

фрукты;

овощи;

бобовые;

орехи;

рыба;

молочные продукты (в том числе из цельного молока).

Участники, которые потребляли их достаточно часто и на регулярной основе, меньше жаловались на проблемы с одним из самых главных органов. У остальных же, в свою очередь, чаще выявлялись инфаркт миокарда, инсульт, гипертония и другие серьезные недуги. Вместе с тем отмечалась польза красного и белого мяса в определенных количествах.

Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2019-м году от заболеваний сердца и сосудов скончались более 17 миллионов человек. Эта цифра составляет 32% от общего числа смертей в мире. Как подчеркнули исследователи, важно следить за потребляемыми продуктами и стараться дополнить рацион всем вышеперечисленным.