6 групп продуктов, снижающих риск развития болезней сердца
Питание играет немаловажную роль в работе органов и самочувствии. Какие-то продукты питают организм и наполняют его силами, другие – особо на нем не отражаются, а третьи – сказываются негативно.
Корректировка рациона являются одним из самых доступных залогов крепкого здоровья. И, как выяснили ученые, определенные группы продуктов даже могут выступать в качестве своеобразных лекарств и снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Подробности – в материале "Рамблера".
Эксперимент
Специалисты из Макмастерского университета и Института здравоохранения Гамильтона провели эксперимент, в ходе которого проанализировали данные более 240 000 человек из 80 стран. Целью было изучить состояние здоровья каждого испытуемого, его рацион питания и болезни, которые беспокоили в течение последних лет. После проделанной работы ученые обнаружили связь между конкретными продуктами и их влиянием на работу сердца.
Результаты
Оказалось, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний значительно снижают следующие группы продуктов:
- фрукты;
- овощи;
- бобовые;
- орехи;
- рыба;
- молочные продукты (в том числе из цельного молока).
Участники, которые потребляли их достаточно часто и на регулярной основе, меньше жаловались на проблемы с одним из самых главных органов. У остальных же, в свою очередь, чаще выявлялись инфаркт миокарда, инсульт, гипертония и другие серьезные недуги. Вместе с тем отмечалась польза красного и белого мяса в определенных количествах.
Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2019-м году от заболеваний сердца и сосудов скончались более 17 миллионов человек. Эта цифра составляет 32% от общего числа смертей в мире. Как подчеркнули исследователи, важно следить за потребляемыми продуктами и стараться дополнить рацион всем вышеперечисленным.
"Наиболее здоровая диета содержит 563,1 г/день фруктов и овощей, 48 г/день бобовых, 28,2 г/день орехов, 26,1 г/день рыбы, 185,5 г/день молочных продуктов, 54,5 г/сутки красного мяса и 22,1 г/сутки птицы", – поделились точной формой идеального рациона авторы эксперимента.