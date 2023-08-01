Установлена диета, которая поддерживает здоровье почек

Исследователи из Университета Йонсей (Южная Корея) установили, что высокий уровень содержания растительного белка в диете связан с низким риском хронического заболевания почек. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале The American Journal of Kidney Diseases (AJKD).

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Хроническая болезнь почек (ХБП) — это повреждение почек либо снижение их функции в течение 3 месяцев и более. Заболевание классифицируется на 5 стадий, которые различаются по тактике ведения больного и риску развития терминальной почечной недостаточности и сердечно-сосудистых осложнений.

Используя данные британского биобанка, исследователи обнаружили, что участники с более высоким потреблением растительного белка имели более низкий риск развития ХБП. Это открытие позволяет предположить, что употребление растительного белка с пищей может лечь в основу рекомендаций для профилактики заболевания в учреждениях первичной медицинской помощи.