Через сколько лет пассивное курение может привести к раку

Рак легкого – один из самых распространенных видов онкологических заболеваний. По статистике, в России каждый год выявляется около 60 тыс. новых случаев. Какие факторы кроме курения приводят к развитию заболевания, рассказал заведующий отделением химиотерапии №1 ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический) имени Н.П. Напалкова» Федор Моисеенко.

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«Рак легкого протекает по-другому: на ранних этапах зачастую нет явно выраженных симптомов, пациента может ничего не беспокоить до появления отдаленных метастазов», – отметил Моисеенко.

У большинства пациентов заболевание проявляется уже на 3-4 стадиях, в этой ситуации прооперировать пациента уже невозможно. По словам Моисеенко, заболевание чаще всего обнаруживают у курильщиков. Но для этого необходимо много времени – человек должен курить в течение десятков лет, потом должны пройти еще годы, прежде чем на этом фоне сформируется опухоль.

Врач подчеркнул, что это очень длительный процесс, который реализуется в среднем у пациента к 64 годам. Пассивное курение тоже считается развитием опухоли. Этот фактор может привести к онкологии спустя 20 лет активного контакта продуктов горения табака, смолы дыма во вдыхаемом воздухе со слизистыми организма.

Обычно заболевание находят в возрасте 40-50 лет. У молодого организма опухоль развивается из-за внутренних факторов и генетических особенностей. В 90 % случаев для лечения пациентов с мутациями подходит таргетная терапия.