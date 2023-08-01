Как избавиться от икоты: лучшие способы

Внезапная икота может настичь человека в любой момент — из-за этого тяжело сконцентрироваться не только на рабочих задачах, но и на повседневных делах. Если икота не проходит долгое время, она способна стать причиной серьезного дискомфорта. Существует множество способов, которые помогут справиться с этим состоянием в домашних условиях. «Лента.ру» рассказывает, что такое икота, и публикует лайфхаки, которые помогут быстро избавиться от икоты самостоятельно.

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Что такое икота?

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Икота — процесс сокращения диафрагмы и межреберных мышц, который происходит непроизвольно. Это нарушение внешнего дыхания, которое характеризуется короткими и интенсивными спазмами в легких. Из-за этих спазмов в организм резко поступает воздух, что приводит к смыканию голосовых связок — в этот момент человек и издает характерный «икающий» звук. Латинское название икоты, singultus, как раз и означает «вздох» или «всхлип».

4-60 раз в минуту может икнуть человек

Почему человек икает?

Механизм возникновения икоты изучен не на сто процентов, поэтому сложно достоверно сказать, из-за чего она может возникать в каждом конкретном случае.

Причины возникновения икоты:

прием алкоголя или сильногазированных напитков;

растяжение желудка из-за переедания или слишком быстрого поглощения пищи;

употребление слишком острой или горячей еды;

недостаток сна;

перенапряжение организма (в том числе эмоциональное);

курение;

внезапная смена температуры окружающей среды.

Икота также может возникать из-за работы в неудобной позе и даже во время смеха — если в процессе человек случайно заглотит лишний воздух.

Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева в беседе с «Лентой.ру» отмечает, что иногда этот процесс может быть вызван и иными причинами.

"Икота может быть связана с поражением пищевода или с положением блуждающего нерва".

По словам эксперта, блуждающий нерв, который тесно прилегает к пищеводу, легко раздражается из-за неаккуратного приема пищи, особенно когда человек ест слишком большие куски, а также при испуге.

Как избавиться от икоты?

Процесс икоты индивидуален для каждого человека — в среднем это состояние проходит самостоятельно через 10 минут, рассказывает Алексеева. Однако иногда нет времени ждать, пока икота прекратится — в таких случаях можно воспользоваться популярными лайфхаками, которые помогут простимулировать блуждающий или диафрагмальный нерв и тем самым остановить икоту.

Для борьбы с икотой нужно, в первую очередь, сбросить груз с блуждающего нерва, например, выпрямиться, потянуться или глубоко вдохнуть, рассказывает врач.

Топ-7 способов борьбы с икотой

Задержите дыхание

Это самый простой и действенный способ, который поможет справиться с икотой. Главный плюс — для него не потребуются дополнительные подручные средства.

Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание. Набрав в легкие как можно больше воздуха, постарайтесь не дышать настолько долго, насколько это возможно.

10-20 секунд на это время нужно задержать дыхание, чтобы избавиться от икоты

Когда задерживать дыхание уже не получается, сделайте медленный и плавный выдох через нос. Если после этого икота не прошла, повторите весь процесс — нескольких задержек дыхания должно хватить, чтобы икота отступила.

Подышите в пакет

Этот способ не сильно отличается от предыдущего, для него потребуется обычный бумажный пакет. Его нужно плотно прижать к носу и рту, после чего совершать размеренные вдохи и выдохи. Следите за тем, чтобы пакет плотно прилегал в лицу, чтобы воздух не выходил наружу — если все делать правильно, пакет будет надуваться при выдохе и сдуваться при вдохе.

Если во время дыхания в бумажный пакет начала кружиться голова, процесс нужно остановить

Дыхание в бумажный пакет помогает повысить уровень углекислого газа в крови, а также позволяет нормализовать дыхание. Если под рукой нет бумажного пакета, не стоит использовать полиэтиленовый — он слишком плотный и может привести к критической нехватке воздуха.

Заменить бумажный пакет можно с помощью сложенных ладоней — прижмите их к носу и рту и начните совершать плавные вдохи и выдохи до тех пор, пока икота не прекратиться.

Просто подышите

Иногда избавиться от икоты помогает просто размеренное дыхание. Сделайте глубокий вдох, сосчитайте до пяти и медленно выдохните через нос. Десяти повторений может хватить, чтобы избавиться от непроизвольного сокращения диафрагмы.

Выпейте воды

Лучшее лекарство от икоты — попить воды мелкими глотками, считает Лариса Алексеева.

Чтобы избавиться от икоты, можно выпить стакан холодной воды. Обратите внимание, что пить жидкость нужно максимально быстро — не останавливайтесь, чтобы перевести дыхание. Благодаря этому мозг «переключится» на сокращения пищевода и не будет контролировать сокращение диафрагмы и межреберных мышц.

Лучше всего пить холодную воду через трубочку — так будет проще делать небольшие глотки

Чтобы дополнительно усилить эффект, можно сильно прижать ладони к ушам, наклониться вперед, чтобы верхняя часть тела располагалась параллельно полу, и пить в таком положении.

Расслабить диафрагмальные нервы поможет кубик льда — положите его на язык и начните медленно рассасывать. Когда кубик станет меньше, его стоит проглотить.

Прижмите колени к груди

Успокоить диафрагму поможет так называемая поза эмбриона. Лягте на кровать или сядьте на пол и прижмите колени к грудной клетке, обхватив их руками. Попытайтесь максимально наклониться вперед.

2-3 минуты в «позе эмбриона» помогут избавиться от икоты

Высуньте язык

Этот способ поможет стимулировать блуждающий нерв, который регулирует дыхательные и глотательные процессы. Если получится его «отвлечь», то он перестанет подавать ложные сигналы диафрагме, и та перестанет сокращаться.

Высуньте язык так далеко, как это возможно — постарайтесь оставаться в таком положении как можно дольше, желательно в течение нескольких минут. Можно дополнительно помочь себе руками — ухватитесь пальцами за кончик языка и аккуратно потяните его вперед.

Оказать влияние на блуждающий нерв можно и с помощью рвотного рефлекса — его можно спровоцировать, если слегка надавить на корень языка. Возникший в пищеводе спазм поможет избавиться от сокращений диафрагмы и перестать икать.

Воспользуйтесь «маневром Вальсальвы»

Этот метод позволяет нормализовать давление в ушах — его используют при взлете или посадке самолета, а также при погружении под воду. «Маневр Вальсальвы» также тонизирует блуждающий нерв — благодаря этому он помогает справиться с икотой.

Как выполнять «маневр Вальсальвы»?

Лягте или сядьте. Сделайте глубокий вдох, закройте глаза и рот. Зажмите нос пальцами. Начните медленно выдыхать через нос — делайте это плавно, чтобы воздух выходил через зажатые ноздри постепенно. Если сделать слишком резкий выдох, можно навредить ушам. Повторяйте процесс до тех пор, пока икота не пропадет.

Обратите внимание, что этот способ не подойдет для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. «Метод Вальсальвы» также не стоит применять во время простуды — это может привести к воспалению среднего уха.

Что еще сделать, чтобы избавиться от икоты?

помассировать сонную артерию;

съесть немного сахара, меда или арахисовой пасты;

съесть кусок лимона или капнуть на язык уксусом;

прополоскать горло прохладной водой;

вдохнуть что-то с резким запахом (например, нашатырный спирт).

Иногда избавиться от икоты помогает простое переключение внимания — отвлечься можно с помощью просмотра любимого фильма, чтения или, например, решения кроссворда. Существуют и более нестандартные методы по борьбе с икотой — так американский ученый Фрэнсис Фесмайр рассказывает, что избавиться от икоты поможет занятие сексом.

Когда стоит обращаться к врачу?

Если ни один из способов не помогает справиться с икотой, она не проходит в течение длительного времени или вызывает сильные боли в грудной клетке и брюшной полости, следует обратиться за помощью к специалисту, рассказывает врач общей практики Лариса Алексеева. «Если икота долго не проходит, нужно насторожиться», — уверена она.

Врач-терапевт Лариса Алексеева советует обращаться ко врачу, если икота не проходит дольше 48 часов

Специалистка предупреждает, что продолжительная икота может свидетельствовать об онкологической патологии, заболеваниях пищевода, печени или легких. Продолжительная икота может возникнуть из-за перенесенного хирургического вмешательства, а в некоторых случаях может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем, таких как грыжа пищеводного отверстия диафрагмы или заболевания желудочно-кишечного тракта, например, гастроэзофагеальный рефлюкс.