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В ВОЗ рассказали о более миллионе погибших от пассивного курения за год

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что около 1,3 млн человек ежегодно умирают в мире от пассивного вдыхания табачного дыма. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте ВОЗ.

В ВОЗ рассказали о более миллионе погибших от пассивного курения за год
© Reuters

«Каждый год от воздействия вторичного табачного дыма умирают около 1,3 млн человек», — пишут авторы.

Отмечается, что эти смерти возможно предотвратить.

Уточняется, что пассивное вдыхание табачного дыма создает риск смерти от сердечно-сосудистых, респираторных, онкологических заболеваний, инсульта и диабета 2-го типа.

В организации подчеркнули, что все страны мира «имеют возможность сократить спрос на смертоносную табачную продукцию».

25 июля Государственная дума России приняла законопроект об усилении контроля за производством и оборотом табака. Законопроект предусматривает административную ответственность для тех, кто без соответствующей лицензии производит табачные изделия, табачную и никотиносодержащую продукцию, а также сырье для их производства. Кроме того, административная ответственность грозит на незаконный оборот такой продукции.

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