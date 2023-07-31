В ВОЗ рассказали о более миллионе погибших от пассивного курения за год

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что около 1,3 млн человек ежегодно умирают в мире от пассивного вдыхания табачного дыма. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте ВОЗ.
«Каждый год от воздействия вторичного табачного дыма умирают около 1,3 млн человек», — пишут авторы.
Отмечается, что эти смерти возможно предотвратить.
Уточняется, что пассивное вдыхание табачного дыма создает риск смерти от сердечно-сосудистых, респираторных, онкологических заболеваний, инсульта и диабета 2-го типа.
В организации подчеркнули, что все страны мира «имеют возможность сократить спрос на смертоносную табачную продукцию».
25 июля Государственная дума России приняла законопроект об усилении контроля за производством и оборотом табака. Законопроект предусматривает административную ответственность для тех, кто без соответствующей лицензии производит табачные изделия, табачную и никотиносодержащую продукцию, а также сырье для их производства. Кроме того, административная ответственность грозит на незаконный оборот такой продукции.